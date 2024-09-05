banner1079
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez'in sıfır atık çalışmalarına tam not

Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde yürütülen çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden tam not aldı.

Körfez'in sıfır atık çalışmalarına tam not

05 Eylül 2024 Perşembe 16:05

 Sıfır Atık ile ilgili önemli çalışmalara imza atan Körfez Belediyesi, 10 yıldır aktif olarak Körfez'e hizmet veren Atık Getirme Merkezi'nde önemli misafirlerini ağırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 İlçenin sıfır atık müdürleri, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
 Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne gelen yetkililer, atıklarla oluşturulan sergiyi gezdi. Elektronik atıklar, atık piller, kızartılmış bitkisel yağlar, atık motor yağları, atık aküler, hurda araç lastikleri, floresan lambalar, park-bahçe atıkları, evlerde ortaya çıkan boya, tiner, ilaç vb. tehlikeli atıklar, beyaz eşyalar, hacimli atıklar (oturma grupları, çekyat-koltuk vb.) inşaat ve tadilat atıkları gibi atıkların toplandığı atık merkezinde yürütülen çalışmalar, Bakanlık yetkililerinden tam not aldı. 
 Atık Merkezi'ne yapılan ziyaretin ardından Türkiye'ye örnek olan Kompost Üretim Tesisinde de Bakanlık yetkilileri tarafından çeşitli incelemelerde bulunuldu. Doğadan alınan bitkilerin, tekrar doğaya kazandırıldığı tesisi inceleyen yetkililer, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün teknik ekiplerinden bilgi aldı. KOCAELİ (İHA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bolu tarihinin en büyük yangınının yaraları sarılıyor Bolu tarihinin en büyük yangınının yaraları...
Başiskele'de sünnet şöleni coşkusu Başiskele'de sünnet şöleni coşkusu
Yayaların kullanacağı alanları işgal eden motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı Yayaların kullanacağı alanları işgal eden motosiklet...
Yol kenarına tehlikeli atık döken firmaya 12 milyon lira, şirket yetkilisine ise 5 yıl hapis cezası Yol kenarına tehlikeli atık döken firmaya 12 milyon...
Sokak ortasında kavga: Kaçmaya çalışırken jandarma yakaladı Sokak ortasında kavga: Kaçmaya çalışırken jandarma...
Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bolu tarihinin en büyük yangınının yaraları...
Bolu tarihinin en büyük yangınının yaşandığı Göynük'te zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması...

Haberi Oku