Körfez'in sıfır atık çalışmalarına tam not

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne gelen yetkililer, atıklarla oluşturulan sergiyi gezdi. Elektronik atıklar, atık piller, kızartılmış bitkisel yağlar, atık motor yağları, atık aküler, hurda araç lastikleri, floresan lambalar, park-bahçe atıkları, evlerde ortaya çıkan boya, tiner, ilaç vb. tehlikeli atıklar, beyaz eşyalar, hacimli atıklar (oturma grupları, çekyat-koltuk vb.) inşaat ve tadilat atıkları gibi atıkların toplandığı atık merkezinde yürütülen çalışmalar, Bakanlık yetkililerinden tam not aldı.

Atık Merkezi'ne yapılan ziyaretin ardından Türkiye'ye örnek olan Kompost Üretim Tesisinde de Bakanlık yetkilileri tarafından çeşitli incelemelerde bulunuldu. Doğadan alınan bitkilerin, tekrar doğaya kazandırıldığı tesisi inceleyen yetkililer, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün teknik ekiplerinden bilgi aldı. KOCAELİ (İHA)

Sıfır Atık ile ilgili önemli çalışmalara imza atan Körfez Belediyesi, 10 yıldır aktif olarak Körfez'e hizmet veren Atık Getirme Merkezi'nde önemli misafirlerini ağırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 İlçenin sıfır atık müdürleri, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.