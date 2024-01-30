7 Bölge Halk Oyunları Yoğun İlgi Gördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü ortaklığında düzenlenen, Kocaeli ve diğer illerden halk oyunları gruplarının katıldığı 7 Bölge Halk Oyunları gösterisi, İzmit Antikkapı’da gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarına her zaman destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çocuklarımız gülsün, bu şehrin insanları gülsün diye çalışıyoruz. Bu şehrin çocuklarının yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Yapmamız gerekende STK’lardan gelen talepleri karşılamak. Kocaeli’de bir halk oyunları festivali düzenlenmesi istendi. Onun da organizasyonunu yapalım, çok daha büyük bir organizasyonla gerçekleştirelim. Türkiye’nin yedi bölgesinden katılımın olacağı büyük bir halk oyunları festivali yapmak Kocaeli’ye yakışır" dedi.

7 Bölge Halk Oyunları gösterisinde; Kırklareli yöresini MAP HOYTAG, Rize yöresini Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Halkoyunları, Artvin yöresini Servetiye Anadolu Lisesi, Şanlıurfa yöresini Çayırova Belediyesi Halkoyunları, Bursa yöresini Bursa Orhangazi Belediyesi Halkdansları, Van yöresini Dilovası Belediyesi Halkdansları, Denizli yöresini Kartepe Halkeğitim Merkezi Kubilay Ortaokulu, Çankırı ve Ankara yörelerini Çerkeş Halkeğitim Merkezi, Bitlis yöresini Pendik Eğitim Araştırma, Kafkas yöresini Bursa Orhangazi Belediyesi Halk Dansları, Üsküp yöresini MAP HOYTAG ve halay gösterisini Kartepe Halkeğitim Merkezi Kubilay Ortaokulu halk oyunları ekibi sergiledi.

İHA