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"Anadolu'da Tarih Yazan Analar" Oyunu Beğeni Topladı

Çayırova'da tiyatroseverle buluşan "Anadolu’da Tarih Yazan Analar" oyunu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 18:19

Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerini önemli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Aralık ayı etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Anadolu’da Tarih Yazan Analar" oyunu, Çayırovalılar tarafından ilgi gördü. Tiyatro oyununu Çayırova Belediye Başkan Yardımcı Sadettin Arıkboğa da takip etti. Milli mücadele döneminde Anadolu'daki annelerin fedakarlıklarını konu alan oyun, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Tiyatro oyunu sonrasında konuşma gerçekleştiren Arıkboğa, tiyatro gösterisinde emeği geçen yönetmen ile oyunculara ve kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşları teşekkür etti. 
                                    


İHA
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