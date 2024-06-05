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Bu Sergi Osmanlı'dan Günümüze Uzanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserler görücüye çıktı.

Bu Sergi Osmanlı'dan Günümüze Uzanıyor

05 Haziran 2024 Çarşamba 13:10

 Osmanlı'dan günümüze uzanan hat, tezhip, ebru, çini sanatlarının eserleri göz kamaştırdı. Resim öğrencilerinin tabloları ise beğeniyle izlendi.  
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar kurslarının öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları eserleri görücüye çıkardı. Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışında kursiyerler, aileler ve davetliler yer aldı. 10 farklı alanda gerçekleştirilen eğitimlerde, 130 öğrencinin hazırladığı ebru, hat, tezhip, minyatür, kat'ı, resim, seramik ve çini eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.  
  Uzun ve çok değerli süreçlerden geçtiğini dile getiren seramik öğretmeni Büşra Bayram Balcılar, "Hepsi öğrencilerimizin el emeği. Anadolu ve Selçuklu uygarlığı baz alınarak, uzun ve çok değerli süreçlerden geçerek yapıldı" diye konuştu. 
  Hat ve tezhip dersleri vermek üzere İstanbul'dan geldiklerini dile getiren Abdullah Aydemir ise, "İstanbul'dan hat ve tezhip dersleri vermek üzere Mahmut Şahin hocamız ile geliyoruz. 21. senemiz burada. Yeni yerimize taşındık. 23 öğrencimizin hat ve tezhip eserlerinden oluşan sergimiz. Diğer hat, tezhip, ebru, minyatür, seramik çini gibi bölümlerle beraber, öğrencilerimizin yaptığı eserleri sergileme imkanı buluyoruz'' diye konuştu. 
  Eserlerin büyük bir özveri ile hazırladığını söyleyen Hattat Mahmut Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.  
 Sanat İhtisas Merkezinde gerçekleşen serginin 30 Haziran'a kadar açık olduğu belirtildi. 
                                        


İHA
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