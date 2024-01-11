KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOCAELİ’NİN KADIN YAZARLARI İKTAV’DA BULUŞTU

Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu( KOŞYAZ) ve Gebze Köy Kadınları Platformu üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Vakfı Kütüphanesi İKTAV’ ı ziyaret ettiler.

KOCAELİ'NİN KADIN YAZARLARI İKTAV'DA BULUŞTU

11 Ocak 2024 Perşembe 12:52

 

  Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu ve Gebze Köy Kadınları Platformu üyeleri 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV’ ı ziyaret ettiler. Platform üyesi kadınlar yazdıkları kitapları kütüphanemize hediye ettiler. 

 8 Mart 2019 yılında kurulan kadın yazarlara cesaret veren ve destek olan Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu üyeleri kütüphanemizde bir söyleşi gerçekleştirdiler. Söyleşide, platform başkanı Hacer ALİOĞLU YAKUTİ, ‘Sıla Gülleri’, ‘Bir Gün Sahibini Bulur’ ve ‘İkrarın Mührü’ kitaplarından kısaca bahsetti. Üyelerden Hülya EKMEKÇİ, ‘Nazik Muhtar’ , ‘Sükunetin Kapısı’, ‘Zümra Büyük Proje’ kitaplarından bahsetti. Çocuk gelişimci ve ilahiyatçı yazarımız Özlem PAZVANT, ’Elma Şekeri’ ve ‘Şeker Tadında Empatik Hikayeler’ adlı çocuk kitaplarından bahsetti. Gebze Köy Kadınları Platformu başkanı Ümran YAVAŞ TEPECİK ilk kitabı olan Gebze’ye ait kültürü yansıtan ‘Heybemdeki Güller’ adlı eserinden bahsetti. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı
Yeni Yılın İlk Etkinlikleri Büyükşehir Korolarından Yeni Yılın İlk Etkinlikleri Büyükşehir Korolarından
İmparatorlukların Şehri Kocaeli’yi Adım Adım Gezerek Tanıyorlar İmparatorlukların Şehri Kocaeli’yi Adım Adım...
Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan anıldı Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan anıldı
Kıbrıs gazisinin müzeyi aratmayan evi Kıbrıs gazisinin müzeyi aratmayan evi
Ney Dinletisiyle Kulakların Pası Silindi Ney Dinletisiyle Kulakların Pası Silindi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Darıca'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı
Darıca Belediyesi, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu kutsal emanetler sergisini...

Haberi Oku