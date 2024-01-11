KOCAELİ’NİN KADIN YAZARLARI İKTAV’DA BULUŞTU

Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu ve Gebze Köy Kadınları Platformu üyeleri 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV’ ı ziyaret ettiler. Platform üyesi kadınlar yazdıkları kitapları kütüphanemize hediye ettiler.

8 Mart 2019 yılında kurulan kadın yazarlara cesaret veren ve destek olan Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu üyeleri kütüphanemizde bir söyleşi gerçekleştirdiler. Söyleşide, platform başkanı Hacer ALİOĞLU YAKUTİ, ‘Sıla Gülleri’, ‘Bir Gün Sahibini Bulur’ ve ‘İkrarın Mührü’ kitaplarından kısaca bahsetti. Üyelerden Hülya EKMEKÇİ, ‘Nazik Muhtar’ , ‘Sükunetin Kapısı’, ‘Zümra Büyük Proje’ kitaplarından bahsetti. Çocuk gelişimci ve ilahiyatçı yazarımız Özlem PAZVANT, ’Elma Şekeri’ ve ‘Şeker Tadında Empatik Hikayeler’ adlı çocuk kitaplarından bahsetti. Gebze Köy Kadınları Platformu başkanı Ümran YAVAŞ TEPECİK ilk kitabı olan Gebze’ye ait kültürü yansıtan ‘Heybemdeki Güller’ adlı eserinden bahsetti.