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Mezarlık ziyaretleri için 20 bin çiçek dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arife günü il genelindeki mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşlara, 20 bin çiçek dağıttı.

Mezarlık ziyaretleri için 20 bin çiçek dağıtıldı

15 Haziran 2024 Cumartesi 11:31

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde bulunan tüm mezarlıkları özellikle arife günü yoğunlaşacak ziyaretler için hazır hale getirdi. Ayrıca mezarlıklarda mevsimlik çiçek dağıtımını geleneksel hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her bayram da olduğu gibi bu bayramda da 20 bin çiçek dağıtarak geleneği bozmadı. Kocaeli genelinde dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, akrabalarının ve yakınlarının kabirlerine dikti. Mezarlıklara ziyarete gelen vatandaşlar tüm bu imkanlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 10.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırıldı. 


İHA
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