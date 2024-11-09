KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uğur Tatar'ın çektiği kısa film Yeşilay'ın yarışmasında halk oylamasında

Gazetemizin yazarlarından Uğur Tatar'ın çektiği "Beyaz Yalan" isimli kısa film Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nda "Halk Favorisi Özel Ödülü" finaline kalmayı başardı.

Uğur Tatar'ın çektiği kısa film Yeşilay'ın yarışmasında halk oylamasında

09 Kasım 2024 Cumartesi 11:15

YEŞİLAY'ın T.C. Kültür Turizm Bakanlığı desteğiyle, sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ödülleri 22 Kasım 2024 tarihinde sahiplerini bulacak. Yarışmada "Büyük Ödül", "İkincilik Ödülü", "Üçüncülük Ödülü" ve "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" dışında bir de "Halk Favorisi Özel Ödülü" verilecek.



Gazetemizin yazarlarından olan yönetmen Uğur Tatar'ın "Beyaz Yalan" ismini verdiği kısa filmi, "Halk Favorisi Özel Ödülü"nde yarışmaya hak kazanan beş filmden biri olmayı başardı. Görüntü yönetmenliğini  Saliha T. Tatar'ın yaptığı filmde Uğur Tatar, senaryo ve yönetmenlik dışında filmin kurgusunu ve müziklerini de üstlendi. Eşiyle birlikte filmin her aşamasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Uğur Tatar, filmin çıkış noktasını ise şu cümlelerle anlattı:

"Çoğunlukla kendini kapana kısılmış gibi hisseden insanlara sürpriz hediye gibi sunulan uyuşturucu maddeler, aslında insanları dipsiz bataklıklara çeken korkunç bir ceza, beyaz kisvesine bürünmüş kara bir yalandır. Bu kısa film, karakterimizin hiç beklemediği bir anda kapısında beyaz bir hediye kutusu bulması ile başlıyor ve bu hediye kutusunun karakterimizin hayatını nasıl kararttığını gözler önüne seriyor."

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın “Halk Favorisi Özel Ödülü”nü kazanacak film 08-13 Kasım 2024 tarihleri arasında halkın değerli oylarıyla belirlenecek. Oylamaya katılanların yalnızca bir defa oy kullanabileceğini unutmayın.

Finalist filmleri izlemek ve oy vermek için: https://kisafilm.yesilay.org.tr/halk-oylamasi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Uğur TatarBeyaz YalanYeşilayKısa FilmKısa Film YarışmasıHalk Favorisi Özel ÖdülüYeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Öğrenciler ara tatili sanatla geçirecek Öğrenciler ara tatili sanatla geçirecek
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KERVANI TÜRKİSTAN'DAN GEÇTİ TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KERVANI TÜRKİSTAN'DAN GEÇTİ
‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nda kültürler buluştu ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nda kültürler...
TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TARAFINDAN ÖZBEKİSTAN'DA DÜZENLENEN BELGESEL FİLM FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TARAFINDAN...
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KERVANI ÖZBEKİSTAN'DA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KERVANI ÖZBEKİSTAN'DA
Tarih 50 metre yer değiştirdi Tarih 50 metre yer değiştirdi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Öğrenciler ara tatili sanatla geçirecek
Büyükşehir, ara tatile giren öğrenciler için İzmit ve Gebze’de sanatla dolu programlar düzenleyecek

Haberi Oku