Uğur Tatar'ın çektiği kısa film Yeşilay'ın yarışmasında halk oylamasında
Gazetemizin yazarlarından Uğur Tatar'ın çektiği "Beyaz Yalan" isimli kısa film Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nda "Halk Favorisi Özel Ödülü" finaline kalmayı başardı.
Gazetemizin yazarlarından olan yönetmen Uğur Tatar'ın "Beyaz Yalan" ismini verdiği kısa filmi, "Halk Favorisi Özel Ödülü"nde yarışmaya hak kazanan beş filmden biri olmayı başardı. Görüntü yönetmenliğini Saliha T. Tatar'ın yaptığı filmde Uğur Tatar, senaryo ve yönetmenlik dışında filmin kurgusunu ve müziklerini de üstlendi. Eşiyle birlikte filmin her aşamasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Uğur Tatar, filmin çıkış noktasını ise şu cümlelerle anlattı:
"Çoğunlukla kendini kapana kısılmış gibi hisseden insanlara sürpriz hediye gibi sunulan uyuşturucu maddeler, aslında insanları dipsiz bataklıklara çeken korkunç bir ceza, beyaz kisvesine bürünmüş kara bir yalandır. Bu kısa film, karakterimizin hiç beklemediği bir anda kapısında beyaz bir hediye kutusu bulması ile başlıyor ve bu hediye kutusunun karakterimizin hayatını nasıl kararttığını gözler önüne seriyor."
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın “Halk Favorisi Özel Ödülü”nü kazanacak film 08-13 Kasım 2024 tarihleri arasında halkın değerli oylarıyla belirlenecek. Oylamaya katılanların yalnızca bir defa oy kullanabileceğini unutmayın.
Finalist filmleri izlemek ve oy vermek için: https://kisafilm.yesilay.org.tr/halk-oylamasi