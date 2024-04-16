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Başkan Hürriyet’ten Esnafa Teşekkür

“Hizmetlerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam edeceğiz”

Başkan Hürriyet'ten Esnafa Teşekkür

16 Nisan 2024 Salı 20:00

 Mazbatasını alarak ikinci dönemine başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başımızın tacı olan esnafımız için hizmetlerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.   
  Mazbatasını alarak ikinci dönemine başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kuruçeşme bölgesindeki esnafla buluşan Hürriyet, her daim esnafla iç içe olacaklarını belirtti. Hürriyet, “Bizlere güvenen, destekleyen halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyoruz. Başımızın tacı olan esnafımız için hizmetlerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
                                     


İHA
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