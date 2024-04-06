Başkan Özlü Mazbatasını Aldı: Daha Güzel Hizmetler Ortaya Koyacağız"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı olarak seçim maratonuna başlayan Yasin Özlü, yüzde yüzde 41.13 oy alarak yeniden Başiskele Belediye başkanı seçildi. Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Bahçecik Kültür Merkezi’nde yer alan İl Seçim Kurulu’nda başkanlık mazbatasını alarak resmen ikinci dönemine başladı.

"Çok daha güzel hizmetleri ortaya koyacağız"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Yoğun kampanya dönemi geçirdik. Çalıştık, çabaladık hamdolsun çok net bir sonuçla Başiskele halkı, bu şehri 5 yıl daha ekibimizle birlikte yönetmek adına mührü bize emanet verdi. Bugün de bunun usulünü tamamlamak için mazbatamızı almaya geldik. Gelecek 5 yıl boyunca şehrimize, insanımıza en güzel hizmetleri getirmek için yola çıkıyoruz. Bu yolda herkesin desteğine duasına ihtiyacımız var. Ekip olarak yola çıkıyoruz. Çok daha güzel hizmetleri ortaya koyacağız. Bize oy vermiş veya vermemiş herkesin belediyesi, başkanı olmaya gayret edeceğiz. Başiskele için çalışacağız. Güzel işler, şehre kalıcı işler yapmaya devam edeceğiz. Her yönden her bakımdan düne göre daha iyiyiz. Sizlerin desteğiyle yarın daha da iyi olacağız. Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte güzel işler çıkaracağız" diye konuştu.

İHA