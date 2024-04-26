SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’nın Yıldız Sporcularından 11 Madalya, 2 Kupa

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasından 11 madalya ve 2 kupayla ayrıldı.

Çayırova'nın Yıldız Sporcularından 11 Madalya, 2 Kupa

26 Nisan 2024 Cuma 09:28

  Çayırovalı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasında birçok başarıya imza attı. 8 sporcuyla katılan yarışmada, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü öğrencilerinin tümü dereceye girmeyi başardı. Çayırovalı yıldız jimnastikçiler yıldız kız il birinciliği, yıldız kız il ikinciliği, yıldız kız il üçüncülüğü, yıldız kız takım olarak il birinciliği, genç kız bireysel il birinciliği ve küçük kızlar il dördüncülüğü derecelerini elde etti. Jimnastik sporcuları elde ettikleri bu başarıların ardından 25 Mayıs’ta Bolu’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi, Süper Lig İçin Play-Off Oynayacak Çayırova Belediyesi, Süper Lig İçin Play-Off...
Minik Yüzücülerden Büyük Başarı Minik Yüzücülerden Büyük Başarı
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 66 – Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 69 TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 66 – Balıkesir Büyükşehir...
TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0 TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0
Çayırova Belediyesi son hafta Mersin deplasmanında Çayırova Belediyesi son hafta Mersin deplasmanında
Gebze’de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları Düzenlenecek Gebze’de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi, Süper Lig İçin Play-Off...
Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezon, geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haberi Oku