Geleceğin Sporcuları Bu Okullarda Yetişiyor

Çayırovalı miniklerin basketbol, karate, cimnastik, kick boks, futbol, voleybol ve halk oyunları branşlarında eğitim gördüğü kış spor okullarında eğitimler uzman eğitmenler öncülüğünde sürüyor. Futbol branşında eğitim alan çocuklar, Kuştepe Stadı’nın arkasına inşa edilen yeni halı sahalarda antrenmanlarını gerçekleştirirken basketbol, voleybol ve halk oyunları kış spor eğitimleri İstiklal İlköğretim Okulu’ndaki spor salonunda, karate ve jimnastik eğitimleri ise Akse Bilgi Evi’nde veriliyor. Kick Boks eğitimi almak isteyen gençler de antrenmanlarını Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki kick boks alanında yapıyor.

Kayıt için fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekli olduğu belirtildi. Kayıt yeri olarak Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu belirlendi.

İHA