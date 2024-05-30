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Spor Salonunda Yan Panel Montajı Başladı

Çayırova ilçesine kazandırılan spor salonu ve sporcu fabrikası projesinde yan panel montajı başladı

Spor Salonunda Yan Panel Montajı Başladı

30 Mayıs 2024 Perşembe 11:52

  Çayırova Belediyesi tarafından yapımı devam eden spor salonu ve sporcu fabrikasında yan panel montajı başladı. Çayırova’nın ikinci spor salonu olma özelliğini taşıyacak ve ilçenin spor altyapısına seviye atlatacak projede, kaba inşaatın bitirilmesinin ardından, çatı imalatına geçilmişti. Salon ve antrenman salonlarında çatı imalatlarının sona ermesinin akabinde bu kez de yan panel montaj çalışmalarına geçen ekipler, çalışmalarına süratle devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası tamamlanmasının ardından 7’den 70’e tüm Çayırovalılara hizmet verecek. 
  Çayırova’nın ikinci kapalı spor salonu olması özelliğini taşıyan proje, ilçenin spor altyapısını güçlendirecek ve Çayırova’dan yıldız sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinin tamamlanmasının ardından 9 branşta mücadele eden tüm sporcular, salon içerisinde aynı anda antrenman yapma imkanı bulacak. Sadece çocuklara ve gençlere değil, aynı zamanda da tüm Çayırovalılara hizmet verecek proje, en kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılacak. 
                                    


İHA
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