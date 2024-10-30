ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Önce otomobili, sonra cansız bedeni bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın otomobili terk edilmiş halde, cansız bedeni ise Yuvacık Barajı'nda bulundu. Olay yerine çağrılan kepçeyle baraja giden yol açılarak, itfaiyeye ait bot kıyıya getirildi. Sapmaz'ın cansız bedeni ekiplerin uzun uğraşları neticesinde bota alınarak sudan çıkarıldı.

Önce otomobili, sonra cansız bedeni bulundu

30 Ekim 2024 Çarşamba 15:07

 Edinilen bilgiye göre, dün sabah 05.00 sıralarında evinden çıkan Abdülkadir Ceylani Sapmaz'dan (35) haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, Abdülkadir Ceylani Sapmaz'a ulaşabilmek için 11 ABA 769 plakalı otomobilini güvenlik kameralarından takibe aldı. Bugün otomobilin Yuvacık Barajı mevkisindeki Yakacık Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesinde terk edilmiş halde olduğu belirlendi. Adrese itfaiye, AFAD, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
 
  İş makinesiyle yol açıldı 
  Yapılan incelemelerde Sapmaz'ın cansız bedeninin baraj içinde olduğu tespit edildi. Ekipler, cansız bedeni sudan çıkarmak için çalışma başlattı. İlk olarak olay yerine iş makinesi istendi. Olay yerine çağrılan kepçe ile baraja giden yol açıldı ve itfaiyeye ait botun kıyıya getirilmesi sağlandı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıç itfaiye personelleri, deniz polisi ve JAK, bota binerek baraja açıldı. Abdulkadir Ceylani Sapmaz'ın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarılarak kıyıya getirildi. Sapmaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 
  Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kutlamada fenalaşan mehteran bölükbaşına ilk müdahaleyi milletvekilleri yaptı Kutlamada fenalaşan mehteran bölükbaşına ilk...
Bağırarak denize atlayan kız çocuğunu vatandaşlar kurtardı Bağırarak denize atlayan kız çocuğunu vatandaşlar...
Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Çatı alevlere teslim oldu: Yangın 45 dakikada söndürüldü Çatı alevlere teslim oldu: Yangın 45 dakikada söndürüldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı:...
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kutlamada fenalaşan mehteran bölükbaşına...
Kocaeli'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehteran bölükbaşı fenalaşarak yere yığıldı. Mehteran...

Haberi Oku