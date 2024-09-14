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Otomobil İle Çarpışan Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Kocaeli'de otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi, kazada 5'i işçi toplam 7 kişi yaralandı.

Otomobil İle Çarpışan Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

14 Eylül 2024 Cumartesi 10:56

 Kaza, D130 Karayolu Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Yeniköy mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 54 TT 695 Volvo marka otomobil ile 41 P 2949 plakalı Mercedes marka servis minibüsü çarpıştı. Araçlar elektrik direğine de çarparak devirirken, servis minibüsü ise yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, servis minibüsünde bulunan 5 işçi ve 2 araç sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir saat boyunca kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. 

İHA
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