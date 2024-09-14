Otomobil İle Çarpışan Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı Kocaeli'de otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi, kazada 5'i işçi toplam 7 kişi yaralandı.

14 Eylül 2024 Cumartesi 10:56