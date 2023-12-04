Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Teknolojik üstünlüğe sahip olmak, kimseyi zalim yapma hakkını ortaya çıkarmaz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Teknolojik üstünlüğe sahip olmak, kimseyi zalim yapma hakkını ortaya çıkarmaz diye düşünüyoruz. Bugün Filistin’de çocuklar, kadınlar, masumlar gökyüzünden yağan binlerce ton bomba ile öldürülüyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Kacır, kutup bölgelerinde yapılan araştırmalara ve Filistin'de yaşananlara değindi. Kacır, Türkiye Yüzyılı’nı bilimin ve teknolojinin yüzyılı olarak inşa etmekte kararlı olduklarına da dikkati çekti.

"116 Türk bilim insanının kutup bölgelerinde araştırma yürütmesini sağladık"

Kutup bölgelerinde yapılan araştırmalara değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “1500’lü yılların başında büyük Türk denizcisi Pîrî Reis’in haritalarında yer alan Antarktika’daki bilimsel çalışmalarımız 1960’lı yıllarda uluslararası iş birlikleri çerçevesinde başladı. Bugün Antarktika’da yer alan Karaali Kayalıklarında, İnan Tepesinde ve Tilav Buz Dili’nde, Türk bilim insanlarımızın adları yer alıyor. Tabi şunu da unutmamamız gerekiyor; dönemin şartları içerisinde bu hocalarımız, çalışmalarını başka ülkelerin bilimsel araştırma projeleri çatısı altında anca gerçekleştirebilmişti. Fakat Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda; Ülkemizin kritik teknolojileri geliştirebilmesini, özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmalar üretme kabiliyetini güçlendirmesini amaç edindik. 2017 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, ulusal kutup bilim seferleri düzenleyerek bilim insanlarımızın araştırmalarına öncü oluyor, Ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinliyoruz. Bugüne dek Antarktika’ya 7 ve Arktik’e 3 sefer düzenleyerek; 116 Türk bilim insanının kutup bölgelerinde araştırma yürütmesini sağladık. Bu gayretler neticesinde 252 bilimsel çıktı üretildi” dedi.

"Yerli tekstil firmalarımızın ürettiği özel kıyafetler ile seferlerini başarıyla gerçekleştirdi"

Bilim insanlarının yerli tekstil firmaların ürettiği özel kıyafetler ile seferlerini başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Bakan Kacır, “Antarktika ve Arktik, belki de dünyanın en sert iklimine sahip bölgeleri. Bu zorlu iklim şartlarında ASELSAN’ın ürettiği telsizler ve telsiz röle istasyonları ile, bilim insanlarımızın uzun mesafelerde dahi sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağladık. TÜBİTAK SAGE’nin üretmiş olduğu 'Isıl Pil' ile acil durumlarda enerji ve ısı ihtiyacını karşıladık. Yerli İHA’larımız en zorlu şartlarda bilim insanlarımızın çalışmalarını kolaylaştırdı. HAVELSAN tarafından temin edilen yerli üretim Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ve TÜBİTAK RUTE tarafından sağlanan sismometre ile bilimsel çalışmalara destek sağladık. Bilim insanlarımız, yerli tekstil firmalarımızın ürettiği özel kıyafetler ile seferlerini başarıyla gerçekleştirdi. Samimiyetle ifade etmek isterim ki; ülkemizin sınırlarını aşarak Antarktika’ya kadar ulaşan yerli ve milli teknolojilerimiz, bu zorlu şartlarda testi de şükür ki başarıyla geçti. Bu başarı, Millî Teknoloji Hamlesine gönül veren Türk bilim insanlarının, mühendislerin, teknisyenlerin alın ve akıl terinin bir sonucu ” şeklinde konuştu.

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