5 Aylık Enflasyon Oranı Belli Oldu

- Memur ve emeklilerin beklediği enflasyon farkı hesaplandı

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon oranı belli oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 33,65 oldu.

Kasım ayında enflasyon yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin 2024 yılı maaş zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı şekilleniyor. Bugün açıklanan Kasım ayı tüketici fiyat endeksi verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Buna göre Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 33,65 oldu.

Zam oranı ne olacak?

Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 15 zam alacak. Bu hesaplamalarla memur ve memur emeklilerinin alacağı zam şimdiden yüzde 42,65 oldu. Bu oranı Aralık ayı da eklenmesiyle yüzde 45-50 bandından bir zam olacağı tahmin ediliyor.

İHA