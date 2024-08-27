KOBİ’ler KOSGEB Dijital Dönüşüm Destek Programı İle Hızına Hız Katıyor

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay,

KOSGEB KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı gibi teşviklerin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijitalleşmesinde büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Bu tür destekler, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak, verimlilik ve etkinliği yükseltir, operasyonel maliyetleri düşürür ve insan hatalarını minimize eder. Dijital dönüşüm, KOBİ’lerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırırken, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmelerine de olanak tanır. Aynı zamanda, dijital araçlar sayesinde müşteri ilişkileri daha etkili yönetilir ve müşteri memnuniyeti artırılır. Devlet tarafından sağlanan finansal destekler, KOBİ’lerin dijitalleşme projelerini finanse etmelerine yardımcı olurken, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile bu süreçte karşılaşılan zorlukların aşılması sağlanır. Bu nedenle, KOSGEB gibi kurumların sağladığı dijital dönüşüm teşvikleri, KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmelerinde kritik bir rol oynar.” dedi.

Kurulca başvurusu uygun görülen KOBİ, bankaya başvuru yapmalı

Onay, bu desteğin Türkiye’nin hem yurtiçi hem de yurtdışı hedefleri doğrultusunda KOBİ’lerin iş süreçlerinin ilerletilmesi amacıyla önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, “KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı’yla, işletmelerin protokol yapılan bankalar üzerinden alacakları kredilerin faiz giderlerine sonradan geri ödeme olmaksızın destek sunuluyor. KOBİ’nin almış olduğu krediye yönelik destekler, banka ile imzalanan protokole göre belirleniyor. Program kapsamında kurulca başvurusu uygun görülen KOBİ’nin, bankaya başvuru yapması gerekir. KOBİ’nin kredi başvurusu, protokolde yer alan hükümler, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık sektörünün belli teamülleri, protokole taraf bankanın kendi mevzuatı ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilip, çıkan kredi tutarı sisteme girilir. Bankanın sisteme girdiği bilgi ve belgelerde hatalar olması halinde başvuru sistem üzerinden düzeltmeye açık şekilde bankaya iade edilir. Kontroller sonucunda uygun bulunan başvuruya dair banka tarafından aktif kredi kullandırımı yapılarak krediye dair veriler sisteme girilir. KOBİ’ler, 36 ay vadeli olacak şekilde minimum 1 milyon TL, maksimum 20 milyon TL krediden faydalanabilirler. Bu yüzden her KOBİ’nin TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından yetkilendirilen dijital dönüşüm sağlayıcılarından danışmanlık hizmeti almasını ve onaylı Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu alıp destek programına başvurmasını tavsiye ediyorum. ” şeklinde konuştu.

DİA Yazılım AŞ: 2004 Yılında KOSGEB Teknoloji Geliştirme Desteği ile ODTÜ Teknokent’te kuruldu. Ticari yönetim sistemi olarak her sektörden KOBİ’nin iş yönetim süreçlerini kontrol ve takip etmelerini sağlayan, birbirine entegre çalışan ticari yazılımlar için çalışmaktadır. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli uluslararası Ar-Ge projelerinde yer alarak sürekli Ar-Ge yeteneğini geliştirmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı olarak, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden diğer tüm satış ve satın alma süreçlerine kurumların iş süreçlerine verimlilik ve hız katmayı amaçlayarak yola çıkmıştır. Tamamen DİA Yazılım AŞ. tarafından geliştirilmiş özel bir altyapı üzerinde ve bulut teknolojisi ile çalışan DİA, SaaS (Software As A Service – Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle pazarlanmakta ve KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmekte, verimliliklerini artırmaktadır.