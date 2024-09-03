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149 kişi ölümün kıyısından böyle alındı

Karadeniz sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 149 vatandaş, nefes kesen operasyonlar ile kurtarıldı

149 kişi ölümün kıyısından böyle alındı

03 Eylül 2024 Salı 13:49

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri geçtiğimiz hafta sahillerde 149 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. 
  Yaz deniz sezonunun açıldığı 15 Haziran itibariyle Kocaeli sahillerinde canla başla görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için hazır kıta bekliyor. Bu kapsamda Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor. Sezonun en yoğun günlerini geçiren sahillerden olan Cebeci’de 64, Kovanağzı’nda 43, Kumcağız’da 16, Miço koyunda 2, Kerpe’de 5, Sarısu ve Seyrek’te 6, Bağırganlı’da 5, Karamürsel’de 2 kişi olmak üzere toplam 149 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. 
  Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 17 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar 2 bin 194 kişiyi son anda boğulmaktan kurtardı. Ekiplerin kurtarma anları ise kameralarına saniye saniye yansıdı.  
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