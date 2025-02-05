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Çayırova Belediyesi, kar yağışına hazır

Çayırova Belediyesi, olumsuz hava şartları ve kar yağışı için ekiplerini hazırladı. Havaların soğuması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen kar yağışı uyarılarıyla birlikte oluşturulan ekip, kar yağışında ilçedeki yolların açık olması için 7/24 çalışacak.

Çayırova Belediyesi, kar yağışına hazır

05 Şubat 2025 Çarşamba 16:09

 Çayırova Belediyesi, karla mücadele ekipleri hazır kıta. Mevsim şartları nedeniyle yaşanabilecek yoğun kar yağışları öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, oluşturduğu olumsuz hava şartları ekibiyle, ilçede 7/24 esasıyla hizmet verecek. Yaşanabilecek yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma durumlarına karşı hazır kıta bekleyen ekipler, ilçe genelindeki ulaşımın aksamaması ve yaya güvenliğinin sürekli olarak sağlanması için yoğun bir çalışma içerisine girecek. 3 vardiya olarak sahada sürekli çalışacak ekipler, kar yağışından ve olumsuz hava koşullarından Çayırovalıların etkilenmemesi için çalışacak.

 

TAM DONANIMLI EKİP

Belediye bünyesindeki ekiplerden kurulan Olumsuz Hava Şartlarıyla Mücadele ekibi ise tam donanımlı bir şekilde kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadele verecek. 7/24 esaslı yürütülecek mücadelede 500 litre solüsyon, 2 ton tuz, 3 tuzlama robotu, 6 JCB aracı, 1 greyder, 1 arazi aracı, 1 traktör ve binek araçlarla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 74 kişiyle, zorlu hava şartlarıyla sahada mücadele edecek.
(Erkan ERENLER)

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