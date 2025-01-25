Özel birey Ali'nin asker olma hayali gerçek oldu, kınası bile yakıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan down sendromlu Ali Budak, çocukluğundan beri hep asker olmak istiyordu. 6 Şubat depreminde Hatay'da ikamet eden Budak ailesi, daha sonra Kocaeli'ye yerleşti. Ali'nin tek isteğinin asker olmak olduğu bilgisine ulaşan Kocaeli Hayırsevenler Derneği, jandarma ile iletişime geçerek sürpriz hazırladı. Asker üniforması giydirilen Ali, aile evinden meşaleler, davul ve zurna ile konvoyla alındı. Kendisine asker eğlencesi yapılan Ali, unutulmaz anlar yaşadı.

"Ali, davullu zurnayı görünce çok sevindi"

Askerlerin Ali'yi almaya geldiklerinde yaşadığı duyguları aktaran anne Elif Budak o anki mutluluğu dile getirdi. Budak, "Askerler ilk geldiğin Ali sevindi ve sevincini belli eden hareketlerle dışarı çıkıp kendilerine sarılmak istedi. Zorla zapt ettik çünkü bir an önce dışarı çıkmak istedi. Ali, davullu zurnayı görünce çok sevindi, ben de çok duygulandım ve bir anne olarak ağladım. Çok güzel bir mutluluk, çok güzel bir duygu. Oğlum asker olmak istiyordu. Askerler geldiğinde Ali kendini bir anda dışarı atmayı istedi. Çok sevdiği ve istediği bir şeydi. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Oğluma bu mutlu günü tattırdıkları, bu hayra vesile oldukları için herkese teşekkür ederim" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"Kınasını aldık, lokmasını döktürdük, kuruyemişini aldık ve bütün hazırlıkları yaptık"

Bu etkinliği gerçekleştiren Kocaeli Hayırseverler Derneği yöneticisi Ali Çakıcı ise süreci anlattı. Çakıcı, "Ailemizin talebi ile kendileri ile hemen iletişime geçtik. Ali'nin çocukluktan beri asker olma isteği olduğunu öğrendik. Bunu duyunca biz de hemen Körfez Jandarma Karakolu komutanına konuyu aktardık, o da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Biz de hemen arka planda asker eğlencesi düzenledik. Kınasını aldık, lokmasını döktürdük, kuruyemişini aldık ve bütün hazırlıkları yaptık. Eğlence biterken de kınasını yakacağız. Her Türkün hayali asker olmaktır. Ali o üniformayı giydiğinde gözlerindeki parıltıyı herkes gördü. Ali formayı giyip sirenleri de duyunca çok heyecandı" diye konuştu.

Programın sonunda asker kınası yakılarak eğlence sonlandırıldı.

İHA