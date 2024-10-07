Uzel Ailesinin Acı Günü

Gebze Kuyumculuk ve Hisar Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Uzel'in annesi vefat etti.

Gebze Ticaret Odası Önceki dönem Meclis Başkan Yardımcısı Gebze Kuyumculuk ve Hisar Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Uzel'in annesi ile Gebze Ticaret Odası Önceki Dönem Meclis Üyesi Şemsettin Uzel'in eşi Emine Uzel vefat etti. Merhumenin cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip Gebze Çoban Mustafapaşa Camii'nden kaldırılarak aile kabristanlığına defnedilecek.



