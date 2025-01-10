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Vatandaşın düşürdüğü parayı zabıta buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, buldukları yüklü miktardaki parayı kısa sürede sahibine ulaştırdı

Vatandaşın düşürdüğü parayı zabıta buldu

10 Ocak 2025 Cuma 11:17

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yerde buldukları yüklü miktardaki parayı kısa sürede sahibine ulaştırdı. Düşürdüğü parayı teslim alan vatandaş, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

 

SAHİBİNE TESLİM ETTİLER

Huzurlu ve güvenli bir Kocaeli için 7/24 canla başla çalışan Büyükşehir zabıtası, vatandaşın yardımına da yetişiyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, örnek bir davranışa daha imza attı. Devriye sırasında Kandıra Sapağı durağı yakınlarında yerde yüklü miktarda para bulan ekipler, durumu hemen araştırmaya başladı. Yaptıkları titiz çalışma sonucu paranın sahibine ulaşan ekipler, yüklü miktardaki parayı eksiksiz bir şekilde tutanak ile sahibine teslim etti. Vatandaş, duyarlı davranışından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.

 

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Düşürdüğü parayı zabıta ekiplerinden teslim alan vatandaş, “Parayı bulan ve kısa süre içinde şahsıma ulaşan zabıta arkadaşlara teşekkür ederim. Göstermiş oldukları ilgiden ve parayı düşürdükten kısa süre sonra bana ulaşarak teslim etmelerinden dolayı çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)

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