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ASELSAN Akademi Makine Öğrenmesi Çalıştayı

GTÜ tarafından ASELSAN çalışanları için düzenlenen Makine Öğrenmesi Çalıştayı, teorik bilgilerle donatılan 140 ASELSAN çalışanına pratik uygulama fırsatı sundu.

ASELSAN Akademi Makine Öğrenmesi Çalıştayı

19 Aralık 2023 Salı 13:02


 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından ASELSAN çalışanları için 14-18 Aralık tarihlerinde "ASELSAN Akademi Makine Öğrenmesi Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay, GTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, Doç. Dr. Habil Kalkan ve Dr. Öğr. Üyesi Yakup Genç’in düzenleyici olarak katılımlarıyla gerçekleşti. Çalıştayın rehberliğini GTÜ araştırma görevlileri, doktora öğrencileri ve lisans mezunları üstlendi. 

Çalıştay kapsamında, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde iki ayrı grupta düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama imkanı sunulan etkinlikte, GTÜ'nün deneyimli akademisyenleri, araştırma görevlileri ve mezunları, katılımcılara rehberlik etti.  

Çalıştay kapsamında, makine öğreniminin temel kavramları, algoritmaları ve uygulamaları anlatıldı. Ayrıca katılımcılar, ilgi alanları üzerinde pratik uygulamalar geliştirdiler. 

Çalıştay Rehberleri: 

Barış Özcan, Doğa Nalcı, Dr. Kürşat İnce, İlhan Aytutuldu, Mehmet Burak Koca, Mehmet Önder, Saliha Yeşilyurt, Ümit Murat Akkaya, Zehra Bilici 

Benzer çalıştaylar diğer GTÜ paydaşları için de planlanmaktadır. 


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