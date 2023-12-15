HÜNKAR ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ İLE İLGİLİ TRT'NİN HABERİ

TRT'nin üst düzey yetkili ve yöneticileri ile Ankara'da görüşmeler yaparak Gebze ve Kocaeli bölgesinin Tarih Kültür ve Turizm değerlerinin tanıtılması ile ilgili TRT'nin özel programlar çekmesini istedim.

TRT'ye en büyük maddi pay Kocaeli bölgesinden gitmesine rağmen Kocaeli Bölgesi TRT'de yeteri kadar duyurulmuyor. TRT Kocaeli’ye sıradan bir il muamelesi gösteriyor. TRT'nin en çok haber üreten ve canlı yayınlara katılan özverili çalışan Kocaeli Muhabiri Halit Yılmaz'ın TRT'den hakkını alamadığı için muhabirliği bırakması Kocaeli için büyük bir kayıp.

Vali ve büyükşehir belediye başkanı milletvekilleri TRT genel Müdürü ile görüşmeler yaparak Kocaeli bölgesinin tanıtılmasına yönelik talepte bulunmalı.





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Hünkar Çayırı'na "Fatih Sultan Mehmet Panoroma 1481 Müzesi" kurulacak





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Belediyesi'ne devredilen Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 yılında vefat ettiği tarihi Hünkar Çayırı’nda basın toplantısı düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bölgenin müze ve kültür alanı haline getirileceğini açıkladı.

Daha önce bir vakfa satışı ile gündeme gelen son olarak İstanbul Büyükşehir ve Tuzla Belediyeleri tarafından askeri bölgeden yol açılması ve Hünkar Çayırı’nın yanına sanayi sitesi yapılması ile tartışma konusu olan tarihi Hünkar Çayırı ile ilgili önemli bir süreç başlatıldı. Müze ile ilgili ilk ciddi açıklama yapıldı.





Fatih Gençlere Rol Model Olmalı

Fatih Sultan Mehmet Han’ın gençlere rol model olması gençler Fatihi örnek alması için İlim Kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak yıllardan beri araştırmalar yapmakta ve bir çok TV kanalda yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Hünkar Çayırı ve Fatih’le ilgili belgeseller hazırlamaktayız. Hazırladığımız belgeselin tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyoruz.

https://youtu.be/sc8zQP8-OMs

https://m.youtube.com/watch?v=qrMzxAE4zC4





HÜNKAR ÇAYIRI’NA PANORAMİK MÜZE

Çağ açıp çağ kapatan büyük bir komutan ve devlet Adamı olan İlim bilgi kültür ve sanata büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'na panoramik müze kurulacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz burada incelemelerde bulundu.

Gebze belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün tarihi Hünkâr çayırındaki açıklamalarına başta TRT olmak üzere bir çok medya kuruluşu geniş yer verdi.

https://www.trthaber.com/haber/guncel/fatih-sultan-mehmetin-otagini-kurdugu-hunkar-cayirina-panoramik-muze-446252.html/amp

https://www.iha.com.tr/kocaeli-haberleri/fatih-sultan-mehmetin-vefat-ettigi-hunkar-cayiri-millet-bahcesi-oluyor-2475784/

https://www.msn.com/tr-tr/video/tv/gebze-belediye-ba%C5%9Fkan%C4%B1-b%C3%BCy%C3%BCkg%C3%B6z-fatihin-manevi-%C5%9Fahs%C4%B1na-yak%C4%B1%C5%9F%C4%B1r-bir-proje-geli%C5%9Ftirece%C4%9Fiz/vp-AAK3kYW



Fatih’in Vefat Ettiği Yer