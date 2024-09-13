Beylikbağı’na Konsept Park Geliyor

Gebze’de konsept parklara yenileri ekleniyor. Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahallelerinde sayıları 10’u aşkın kazandırılan konsept parklar, çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra gençler için de sportif alanları bünyesinde barındırıyor. Gençlerin ve çocukların güven içerisinde hem oynayabileceği hem de spor yapabileceği şekilde dizayn edilen konsept parklar da ayrıca yeşil donatı alanları, kamelya, fitness alanı ve yürüyüş parkurları da yer alıyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahallelerinde yapımı hızla devam konsept park çalışmaları kapsamında Beylikbağı Mahallesi 335. Sokakta yeni parkın temeli atıldı. Belediye yetkilileri, konsept parkta imalat çalışmalarının hızla tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.