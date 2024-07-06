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Sosyal Medya Fenomeni Enes Batur Ve Zelal Işıl Özdemir Kaza Yaptı

Kocaeli'de iki otomobilin karıştığı kazada sosyal medya fenomeni Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir yaralandı. Kazada toplam yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal Medya Fenomeni Enes Batur Ve Zelal Işıl Özdemir Kaza Yaptı

06 Temmuz 2024 Cumartesi 23:16

  Kaza, Kandıra ilçesi D-605 karayolu Karasakallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. idaresindeki 54 AY 884 plakalı otomobil ile Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki 34 KHR 023 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 AY 884 plakalı otomobildeki 2 kişi, Zelal Işıl Özdemir ve yanında bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.  
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.  
  



İHA
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