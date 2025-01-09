2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı Ankara da devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayına katıldı. Bu çalıştayın, Türkiye'nin her alanda nitelikli temsili ve Türkiye markasını daha da güçlendirme amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayına katıldı. Bu çalıştayın, Türkiye'nin her alanda nitelikli temsili ve Türkiye markasını daha da güçlendirme amacıyla düzenlendiği belirtildi.



Altun, İletişim Başkanlığı'nın kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası düzeylerde sayısız çalışma ve projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, 22 yıl aradan sonra düzenlenecek olan İletişim Şurası'nın ikincisi hakkında bilgi verdi.



Çalıştay kapsamında, iletişimin her alanını kapsayan 16 çalışma grubunda 425 iletişim profesyonelinin çalışmaları sürdüreceği ve Türkiye İletişim Modeli'ne uygun, kapsayıcı, güncel ve güçlü bir iletişim rehberi hazırlanacağı bildirildi.





Altun, küresel medya düzeninin hakikat krizini derinleştiren başlıca unsur olduğunu belirtti ve uluslararası sistemin çözüm üretemediği birçok krize şahitlik ettiğini ifade etti. Ayrıca, 2024'ün dünyanın birçok yerinde zulümlerin, katliamların, hak ihlallerinin ve adaletsizliklerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi.

BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE

ANKARADA DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HWZIRLIK ÇALIŞTAYI TOPLANTISI İLE İLGİLİ CANLI MAKALE



23 yıl önce düzenlenen ve Avrasya gazeteciler derneği olarak rapor sunduğunuz 1. İletişim şurası İLE ilgili an itibari ile

ve

canlı yayınında bilgi veriyorum

ÇALIŞTAY DA İLETİŞİM BAŞKANI KONUŞUYOR

7-8 OCAK 2025 TARİHLERİNDE ANKARADA CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI TOPLANTISINA KATILARAK

ve

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUNUN KONUŞMASINI CANLI YAYINDAKİ

ANKARA YOLUNDAN DEVRİ ALEM

CUMHURBAŞKANLIĞI İİLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYINA KATILMAK ÜZERE ANKARAYA YOLUNDAN DEVRİ ALEM

8-9 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak 2. İletişim Şurası için hazırlanan web sayfamız (

) yayındadır.