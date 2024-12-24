2024 Yılı Gebze’de kültür-sanatın yılı oldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen 2024 yılı kültür-sanat etkinlikleri, birbirinden farklı konu ve konuklarıyla her kesimden Gebzeliyi bir araya getirdi. 7’den 70’e Gebzeliye hitap eden tiyatro, sinema, konser, sergi, anma programı, seminer ve konferansların yanı sıra kültür turlarının da düzenlendiği Gebze Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2024 yılı kültür sanat etkinliklerine 191 bin 195 kişi katıldı. Gebze Kültür Merkezi salonu başta olmak üzere İstasyon, Beylikbağı, Arapçeşme bilim sanat merkezlerinin salonlarında; 45 tiyatro gösterimi, 30 sinema gösterimi, 56 konferans ve seminer, 6 konser, 17 anma programı, 118 farklı sosyal etkinlik, 56 Ramazan ayı programı, 19 mahallemde sinema var etkinliği, 14 Ramazan şenliği etkinliği gerçekleştirildi.

KÜTÜPHANELERE 820 BİN ZİYARETÇİ

Gebze Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam eden diğer ücretsiz hizmet kalemleri kapsamında; 60 branşta düzenlenen GESMEK kurslarından 4 bin 280 kişi, Aile Danışmanlık Merkezi aile terapisi, bireysel terapi, pedagog ve diyetisyen hizmetinden 8 bin 916 kişi faydalandı. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren belediye kütüphanelerini 2024 yılında 820 bin 456 kişi ziyaret ederken 11 bin 977 kişi de kütüphane üyeliği gerçekleştirdi.

(Ömer İLGEÇ)