2025 YILINA ANLAMLI BİR ALBÜM İLE BAŞLANGIÇ

“2025 yılına bir sosyal sorumluluk projesi ile başlamak nasip oldu. Evrensel Kültür ve Sanat Derneği üyesi dostumuz, çok değerli eğitimci/yazar Sn. Cengiz Ceylan’ın proje yöneticisi olduğu; Darıca Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Darıca Kocaman Okuyor” projelerine destek olarak hazırladığım 2025 yılındaki ilk albümüm “Okuyorum KOCAMAN” bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciler ile buluştu.
Bu güzel ülkemin insanlarının okuma alışkanlıklarında çok geride olması, okumaya gereken önemi vermemesi hep dertli olduğum bir husustu.
Bu eserin sözlerini, tekraren bu hususu hatırlatmak ve “Darıca Kocaman Okuyor” projesine destek olmak için yazdım.
Bu özel ve güzel projeye başarılar diliyorum.
Unutmayalım! “Kitapsız Hayat Yaşanmamış Hayattır.”
Siz de Kocaman Okuyun.
Okuyun, hep birlikte Kocaman olalım.”
“Okuyorum KOCAMAN” adlı eserimin sözleri de şöyledir:
Kitaptır güzel canan, onsuz hayat bil hazan
Boş kalmasın o kafan, sen hep bilgiyle donan
Cahilsen halin yaman, okumaya hep adan
Gelip geçiyor zaman, onla hayata bağlan
Uzak kalma bak ondan, mahrum olma yaşamdan
En güzeldir bu zaman, oku da ol kocaman
Ben kocaman okurum, var mısın sen de söyle
Hep beraber büyürüz, bir olunca hep böyle
Yolum doğru her zaman, derdimdir ilim irfan
Onla yükselir vatan, okuyorum kocaman
Allah emri vermiştir, “Oku” demiş ki bize
Kulak ver de bu söze; büyüyelim kocaman
Onla elbet aydınlan, oku sende durmadan
En güzel geçer zaman, okumalı kocaman
Ben kocaman okurum, var mısın sen de söyle
Hep beraber büyürüz, bir olunca hep böyle
Yolum doğru her zaman, derdimdir ilim irfan
Onla yükselir vatan, okuyorum kocaman
Evet, biz de Gebze Gazetesi olarak, okumanın önemini vurgulayan bu güzel sözlere gönülden katılıyoruz, yazarımıza açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Ve bu eseri dijitalde dinleyebileceğiniz kanallardan biri olan Youtube linkini paylaşıyoruz.