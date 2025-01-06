2025 YILINA ANLAMLI BİR ALBÜM İLE BAŞLANGIÇ

Kültür, Sanat ve Vakıf insanı, gazetemiz yazarlarından Nedret Demir’in “Okuyorum KOCAMAN” adlı yeni single albümü tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Son 2 yılda tüm dijital platformlarda 30’dan fazla albümü yayınlanan Nedret Demir; söz, müzik ve düzenlemesini yaptığı bu son albümünün yayınlanmasından sonra gazetemize açıklamasında şunları söyledi:





“2025 yılına bir sosyal sorumluluk projesi ile başlamak nasip oldu. Evrensel Kültür ve Sanat Derneği üyesi dostumuz, çok değerli eğitimci/yazar Sn. Cengiz Ceylan’ın proje yöneticisi olduğu; Darıca Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Darıca Kocaman Okuyor” projelerine destek olarak hazırladığım 2025 yılındaki ilk albümüm “Okuyorum KOCAMAN” bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciler ile buluştu.

Bu güzel ülkemin insanlarının okuma alışkanlıklarında çok geride olması, okumaya gereken önemi vermemesi hep dertli olduğum bir husustu.

Bu eserin sözlerini, tekraren bu hususu hatırlatmak ve “Darıca Kocaman Okuyor” projesine destek olmak için yazdım.

Bu özel ve güzel projeye başarılar diliyorum.

Unutmayalım! “Kitapsız Hayat Yaşanmamış Hayattır.”

Siz de Kocaman Okuyun.

Okuyun, hep birlikte Kocaman olalım.”

“Okuyorum KOCAMAN” adlı eserimin sözleri de şöyledir:

Kitaptır güzel canan, onsuz hayat bil hazan

Boş kalmasın o kafan, sen hep bilgiyle donan

Cahilsen halin yaman, okumaya hep adan

Gelip geçiyor zaman, onla hayata bağlan

Uzak kalma bak ondan, mahrum olma yaşamdan

En güzeldir bu zaman, oku da ol kocaman

Ben kocaman okurum, var mısın sen de söyle

Hep beraber büyürüz, bir olunca hep böyle

Yolum doğru her zaman, derdimdir ilim irfan

Onla yükselir vatan, okuyorum kocaman

Allah emri vermiştir, “Oku” demiş ki bize

Kulak ver de bu söze; büyüyelim kocaman

Onla elbet aydınlan, oku sende durmadan

En güzel geçer zaman, okumalı kocaman

Ben kocaman okurum, var mısın sen de söyle

Hep beraber büyürüz, bir olunca hep böyle

Yolum doğru her zaman, derdimdir ilim irfan

Onla yükselir vatan, okuyorum kocaman



Evet, biz de Gebze Gazetesi olarak, okumanın önemini vurgulayan bu güzel sözlere gönülden katılıyoruz, yazarımıza açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Ve bu eseri dijitalde dinleyebileceğiniz kanallardan biri olan Youtube linkini paylaşıyoruz.