23 Nisan coşkusu Gebze’den başladı

Kocaeliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden özel etkinliklerle kutluyor. 5 gün sürecek dev organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da katıldığı Gebze’deki kortej ile başladı.

KORTEJ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze’de düzenlenen “Bi Dünya Eğlence” temalı şenlikte çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Gebze’deki 23 Nisan eğlenceleri kortej ile başladı. Bando takımı, dev kuklalar ve maskotlarla renklendirilen yürüyüş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Eskiçarşı’dan Gebze Kent Meydanı’na kadar devam eden korteje Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükakın’a vatandaşların büyük ilgisi ve sevgisi vardı.

“23 NİSAN’I BÖYLE COŞKUYLA KUTLAMAK SİZLERE YAKIŞIR”

Gebze Kent Meydanı’ndaki törende konuşan Başkan Büyükakın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklarımıza hediye etti. Bütün bayramlar sizin ama en çok 23 Nisan sizin. 23 Nisan’ı böyle coşkuyla kutlamak sizlere yakışır dedik. Kocaeli’nin her ilçesinde güzel etkinlikler düzenledik. Siz eğlenin, siz mutlu olun ve yüzünüz gülsün diye. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur” dedi.

“BU BAYRAM, EGEMENLİĞİMİZİN VE BİRLİĞİMİZİN SİMGESİ”

Konuşmasında milli birlik ve beraberliğe de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Bu bayram bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve egemenliğimizin bayramı. Hepimize kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu bayramı bize hediye edenleri, Kurtuluş Savaşı’nda bu topraklara şehit düşenleri ve bu vatanı bağımsız kılanları unutmuyoruz. Onları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, 23 Nisan’ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğuna dikkat çekerek, çocukların bayramını kutladı.

ŞENLİK GEBZE’DE TÜM GÜN DEVAM EDECEK

Gebze Kent Meydanı’nda kurulan etkinlik alanlarında şenlikler, sahne gösterileri, atölyeler ve eğlenceli aktiviteler gün boyu devam edecek. 23 Nisan kutlamaları, Kocaeli genelinde 5 güne yayılan renkli programlarla sürecek.



(Ömer İLGEÇ)