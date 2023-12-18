750. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Şeb-i Arus programı ile sona erdi

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, yerli ve yabancı çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hazreti Mevlana'dan insanoğlu barışı, kardeşliği, dostluğu öğrendi ama aynı zamanda Hazreti Mevlana’nın ocağını yaktığı ve birçok büyüğümüz el alarak bugüne kadar verilen Anadolu irfanı da bize aynı zamanda mücadeleyi, savaş meydanlarında da insanlık onurunu ve hukukunu koruyarak hakkı ve hukuku korumayı öğretmiştir. Onun için diyoruz ki, Kudüs cephesi, Filistin cephesi dün hiç yalnız kalmadı, bugün de yalnız kalmayacak, yarın da yalnız kalmayacak. Bugün Gazze'de taş taş üzerinde bırakmayanlara hatırlatırız ki, Hazreti Mevlana'nın döneminde de Anadolu başta olmak üzere bütün bu coğrafyalarda bugünkü bu katliamcılara, bu katillere benzer Moğolların istilası vardı. Bütün insanlık onlara karşı vicdanı, ahlakı, fazileti öğreten Hazreti Mevlana'yı tanıyor, biliyor, anlıyor, bugün anmaya devam ediyor. Ey Netanyahu çeteleri, biraz da bizim tarihimizden ders alın” dedi.

"Zulme, haksızlığa karşı olan duruşumuz devam edecek"

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki haksızlıklara itirazlarını sürdüreceğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Adalet ve hakkaniyet çizgisinden sapmama noktasındaki kararlılığımız, zulme, haksızlığa karşı olan duruşumuz devam edecek. Hakkımızı ve tüm mazlumların hakkını savunurken celalimizi, vakarımızı koruyacağız. Bunu yaparken de muhabbeti, aşkı, dostluğu ve sevgiyi yayıp yaşatmayı da hiç ama hiç ihmal etmeyeceğiz. Her biri fazilet yüklü kadim değerler bize kutlu birer mirastır. Gönül sultanlarımız bir yandan sevgiyi, merhameti, aşkı milli şuurumuza nakşedip, ahlakımızın ilkelerini oluştururken, diğer yandan da sanat, zarafet, edebiyat ve tasavvufta zevklerimizi inceltip, duyuşlarımızı geliştirmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Mevlana Celaleddin Rumî’nin sevgi dolu öğretisini daha sık hatırlamaya, hatırlayıp yaymaya, yayıp uygulanır kılmaya dair çabalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

Vali Vahdettin Özkan da, “Bu yıl Mevlana Celalettini Rumi’yi anma törenlerinde 'vuslat vakti' diyerek ihtirastan, adaletsizlikten uzak duracağız. İrfan mektebinin yetiştirdiği gönül erleri; kalbi ilahi sıfatların tecelligahı olarak görmektedir. Akıl ve kalbin buluşması, hakikatin esas alınması, barış ve hoşgörü temelinde tüm zorlukların aşılması ile kâmil insan ve kamil toplum inşası bugünün zaruriyeti haline gelmiştir. Bu duygularla Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan edilen 2023 Mevlâna Yılı’nda Hazret-i Pir’i vuslatının 750. yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Konya’mızdan yayılan bir güneş gibi asırlardır tüm insanlığa yol gösteren Hazreti Mevlana'yı vuslatının 750. yılında rahmetle ve minnetle anıyorum. Onun öğretilerini ve değerlerini hayatımızın her alanında tatbik edebilmeyi Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 2023 yılının Mevlana Yılı olarak takvimlerde yer edinmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.





Avrasya Gazeteciler Derneği olarak "Horasan'dan Anadolu'ya Sevgi ve Kardeşliğin Dili: Mevlana" projesi kapsamında belgesel çekimlerimizi gerçekleştirdik.



Programda konuşmaların ardından sanatçı Ahmet Özhan konser verdi.Avrasya Gazeteciler Derneği olarak "Horasan'dan Anadolu'ya Sevgi ve Kardeşliğin Dili: Mevlana" projesi kapsamında belgesel çekimlerimizi gerçekleştirdik.

İHA