AFYON KOLONKAYA ŞEHİTLERİ. VEFA BEKLİYOR

Kurtuluş savaşının bir çok cephesinde büyük zaferler kazanan Kocaeli gurup komutanlığının da katıldığı savaş kaybedilince Türk ordusu Sakarya nehrinin batısı Polatlı ve Haymana bölgesine çekilmişti https://www.mavikocaeli.com.tr/yazarlar/ismail-kahraman/milli-mucadele-nin-100-yilin-da-tarihi-arastirma-kurtulus-savasi-nin-son-kursunu-kocaeli-gurup-komutanligi-atti/205/





İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak kurtuluş savaşı tarihine KÜTAHYA ESKİŞEHİR savaşları olarak geçen Afyon İhsaniye ilçesi Kolonkaya Şehitliğin den devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde Canlı yayın ve Belgesel Çekimi Yapmıştık

Afyon Kültür ve Turizim İl müdürlüğünün rehberliğinde 100 yıl önce 1921 yılı Temmuz ayın da 430 şehit verdiğimiz Kolonkaya şehitliği bölgesini ziyaret ederek toplu şehit mezarları ve tarihi siperleri ziyaretlerdeki belgesel çekimleri yapıp Fatiha okuduk





Kolonkaya Şehitliğin den Canlı Yayın





Kurtuluş savaşında 430 şehit verilen Afyon İhsaniye ilçesi Kolonkaya Siperlerinden canlı yayın yaparak şehitlerimize 100 yıllık vefa borcumuzu ödemeye çalıştık

Devri alem belgesel tv orogramı olarak Kolonkaya bölgesi şehitliğin den ilk canlı yayın yapan tv programı olmanın gönül huzuru içindeyiz

Afyon kültür ve turizm müdürü Sn Mehmet Tanır ve Tarihçi yazar ve eğitimci Seyidi Çalışkan www.devrialem.tv canlı yayın programına katılarak Kolonkaya şehitliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/548613159513142/?d=n



