KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AFYON KOLONKAYA ŞEHİTLERİ. VEFA BEKLİYOR

Kurtuluş savaşının bir çok cephesinde büyük zaferler kazanan Kocaeli gurup komutanlığının da katıldığı savaş kaybedilince Türk ordusu Sakarya nehrinin batısı Polatlı ve Haymana bölgesine çekilmişti https://www.mavikocaeli.com.tr/yazarlar/ismail-kahraman/milli-mucadele-nin-100-yilin-da-tarihi-arastirma-kurtulus-savasi-nin-son-kursunu-kocaeli-gurup-komutanligi-atti/205/

AFYON KOLONKAYA ŞEHİTLERİ. VEFA BEKLİYOR

11 Ağustos 2024 Pazar 23:42




İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak kurtuluş savaşı tarihine   KÜTAHYA ESKİŞEHİR savaşları olarak geçen Afyon  İhsaniye ilçesi Kolonkaya Şehitliğin den devri alem belgesel  tv programı www.devrialem.tv  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde  Canlı yayın  ve Belgesel Çekimi  Yapmıştık 
Afyon Kültür ve Turizim İl müdürlüğünün  rehberliğinde  100 yıl önce 1921 yılı Temmuz ayın da 430 şehit verdiğimiz Kolonkaya şehitliği bölgesini ziyaret ederek toplu şehit mezarları ve tarihi  siperleri ziyaretlerdeki belgesel çekimleri yapıp  Fatiha okuduk

Kolonkaya Şehitliğin den Canlı Yayın

Kurtuluş savaşında  430 şehit verilen  Afyon  İhsaniye  ilçesi Kolonkaya Siperlerinden canlı yayın yaparak  şehitlerimize 100 yıllık vefa borcumuzu ödemeye çalıştık 
Devri alem  belgesel tv orogramı olarak Kolonkaya bölgesi şehitliğin den ilk canlı yayın yapan tv programı olmanın gönül huzuru içindeyiz 
Afyon kültür  ve turizm  müdürü  Sn Mehmet Tanır   ve Tarihçi yazar ve eğitimci Seyidi  Çalışkan  www.devrialem.tv canlı  yayın programına katılarak  Kolonkaya şehitliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı 
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/548613159513142/?d=n

Kolonkaya  bölgesin de araştırma yapıp ve belgesel çekimi yapmamız da kültür müdürümüzü görevlendiren   dönemin Afyon Valisi sayın  Gökmen Çiçek beye teşekkür ediyoruz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DTSO Başkanı Bıyık “KOSGEB destekleri çeşitlendirilmeli” DTSO Başkanı Bıyık “KOSGEB destekleri çeşitlendirilmeli”
Sakarya'da siber suçlara ilişkin 3 bin 779 sosyal medya hesabında çalışma yapıldı Sakarya'da siber suçlara ilişkin 3 bin 779 sosyal...
Kaba atıklar geri dönüştürülüyor Kaba atıklar geri dönüştürülüyor
IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT...
Rize’den Düzce’ye geldiler Rize’den Düzce’ye geldiler
Osmanlı mirası çöplüğe döndü Osmanlı mirası çöplüğe döndü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

DTSO Başkanı Bıyık “KOSGEB destekleri çeşitlendirilmeli”
KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile bir araya gelen DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, “Proje bazında...

Haberi Oku