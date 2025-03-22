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Amir Ateş besteleri musiki severlerle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, “Amir Ateş Besteleri ve Ramazan” dinletisi ile gönüllerin ve kulakların pasını silecek.

Amir Ateş besteleri musiki severlerle buluşacak

22 Mart 2025 Cumartesi 13:09

 Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yetiştirdiği en kıymetli değerlerden biri olan bestekâr Amir Ateş’in bestelerini Ramazan ayında Kocaelili musiki severlerle buluşturacak.

 

DİNLETİ SDKM BÜYÜK SAHNEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu ve manevi atmosferini yansıtacak özel bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaeli’nin yetiştirdiği en kıymetli değerlerden biri olan bestekâr Amir Ateş’in bestelerini Ramazan ayında Kocaelili musiki severlerle buluşturacak. “Amir Ateş Besteleri ve Ramazan” dinletisi 24 Mart Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek. SDKM Büyük Sahne’de saat 21.30’da başlayacak dinletiye tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Gecede sevilen sanatçı Feyzullah Çelebi, üstat Amir Ateş’in sevilen eserlerini seslendirecek.

(Ömer İLGEÇ)

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