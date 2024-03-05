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Asırlık çınarın altında 150 yıldır kahve içiliyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 652 yıllık çınar ağacının gölgesinde bulunan kahve mekanı adeta tarihe tanıklık ediyor. Atmosferiyle vatandaşlara farklı bir deneyim sunan mekana gelen vatandaşlar, tarihi çınarın gölgesinde hem dinleniyor hem de kahve içiyor.

Asırlık çınarın altında 150 yıldır kahve içiliyor

05 Mart 2024 Salı 09:33

  Atalar Mahallesi Yarımca Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nun yanında bulunan yaklaşık 150 yıllık kahve mekanı, lezzetli Türk kahvesi içmek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adreslerinden biri oluyor. Mekanın yanından bulunan ve 652 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı ise adeta zamana meydan okuyor. 
   
  "Sultan 2. Abdülhamid Han burayı ziyarete gelmiş" 
  Yaklaşık 15 yıldır kahve mekanını işleten Fatih Tüzel, "Burası zamanında ahşap bir köy kahvesiymiş. Sultan 2. Abdülhamid Han burayı ziyarete gelmiş. İlimtepe'ye ava gittiğinde burada konaklar, yan taraftaki camide namazını kılarmış. Hatta depremde yıkılan camiyi kendi kesesinden onarıp, büyütmüş. İçeriye tarihi bir hava verilmesi için İznik'ten çiniler getirilmesini sağlamış" dedi. 
  Ağacın tarihe tanıklık ettiğini söyleyen Tüzel, "Ağaç 652 yaşında. Bir rivayete göre, Fatih Sultan Mehmet'in burada konaklayıp atını ağaca bağladığı söyleniyor. 18 Ocak 1923'te ise Mustafa Kemal Atatürk buradan geçerken treni arıza yapmış ve kahve içmiş. Kahveyi de bir balıkçı yapmış. Atatürk, balıkçıya bir kahve daha yaptırmış. Aynı tadı alınca balıkçıyı da yanında götürmüş" diye konuştu. 
  Alandaki tarihi çınar ağacının koruma altına alındığını ifade eden Tüzel, "2014 yılında ağacımız kırıldı. O olaydan bir süre sonra ise kalan kısmı da kırıldı. Gelip bakımını yaptılar ve ağaç koruma altına alındı" ifadelerini kullandı.  


İHA
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