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Asırlık Çınarların Gölgesinde Bir Miras

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan 'Çınarlı Cami', hem tarihi geçmişi hem de 200-600 yıllık asırlık çınar ağaçlarıyla dikkat çekiyor.

Asırlık Çınarların Gölgesinde Bir Miras

15 Eylül 2024 Pazar 10:54

 İzmit'te İnönü Caddesi Baç mevkisinde bulunan ve halk arasında "Çınarlı Cami" olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii, 1826 yılında Urgancı Ahmet tarafından mescit olarak inşa edildi. Zaman içinde yapılan eklemelerle cami statüsüne kavuşan bu tarihi yapı, 1999 Marmara Depremi'ne ve iki büyük yangına tanık oldu. Cami, 2018 yılında da riskli olduğu için ibadete kapatılarak restorasyona alındı. Restorasyon sırasında riskli görülen yapı, İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'nün kararı sonrası tamamen yıkılarak yeniden yapımına başlandı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonrasında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi cami, 2021 yılında ibadete açıldı.  
 Caminin bahçesinde bulunan, çevresi mermer taşlarla korunan ve yaşları 200 ila 600 yıl arasında olduğu tahmin edilen çınar ağaçları, yaz aylarında cemaatin ve vatandaşların gözde dinlenme alanı haline gelmiş durumda. Vakıflar tarafından korunan bu ağaçlar, ziyaretçilere gölge ve serinlik sağlarken, çay ve kahvelerini alıp çınar gölgesinde dinlenme imkanı sunuyor. 
 
  "Çınar ağacı bizim için velinimet" 
  Çınarlı Cami Derneği Denetleme Kurulu Başkanı ve 65 yıllık cemaat üyesi Bayram Uysun, çınar ağaçlarının tarihi önemine değinerek, "Çınar ağacı bizim için bir velinimet. Halk olarak burada oturup gölgesinden yararlanıyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz" dedi.  
 
  "Camimiz temizliği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor" 
  Cami cemaatinden Serkan Binnaz ise caminin temizliği ve güzelliğine vurgu yaparak, "Çınar ağaçlarımız çok büyük, çok güzel. Muhitimiz ve camimiz gerek temizliğiyle, gerek dekorasyonuyla olsun her şeyiyle çok güzel. Herkese gelin, görün derim" diye konuştu.  




İHA
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