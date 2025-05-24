“Aşk ile Dön, Aşk ile Söyle”

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda “Aşk ile Dön, Aşk İle Söyle” konseri 25 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ŞEF NURAY POLAT GÜNDOĞAN YÖNETİMİNDE

Türk Halk Müziğinin en özel eserlerinin seslendirildiği konserde koroyu, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü eğitmeni Nuray Polat Gündoğan yönetecek. Kadim Anadolu topraklarına anlam katan deyişlerin yanı sıra gönüllere yer eden ilahiler seslendirileceği konser tüm vatandaşların katılımına açık ve ücretsiz olacak. Büyükşehir Türk Halk Müziği Korosu tarafından 25 Mayıs Pazar akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Aşk ile Dön, Aşk İle Söyle” konseri saat 20.00’de başlayacak.



(Ömer İLGEÇ)