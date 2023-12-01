AZERBAYCAN DAĞLARINDA ANADOLUNUN HER İLİNDEN UNUTULMUŞ ŞEHİTLERİMİZ

UNUTULMUŞ ŞEHİTLERİN HİKAYESİ

YİTİK NESLİN HİKAYESİ KAFKAS İSLAM ORDUSU

adlı kitap Mihrabad Yayınları’ndan çıktı. Akademisyen ve TRT'de üst düzey yöneticilik yapan TRT Kazakistan Temsilciliği de yapan Avşar ile bir başka değerli arkadaşım yazar ve kültür adamı Mehmet Nuri Yardım özel bir söyleşi y





aptı. Star gazetesinde yayınlanan söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum.

KAFKAS İSLAM ORDUSU NUN SON TANIKLAR ANLATTI

Kafkas İslam Ordusu – Yitik Neslin Hikâyesi kitabının doğuş fikri, ilk olarak ne zaman ve nasıl oluştu?

2004 yılında TRT’nin Azerbaycan Temsilcisi olarak atanmıştım. Göreve başladığım ilk aylarda, Kafkas İslam Ordusu’nun faaliyetleri ve Azerbaycan’ın istiklalinde sahip olduğu rolü öğrenince konuya ilgim arttı. Azerbaycan Temsilciliği görevine atanmadan hemen önce, Türkiye’de “Son Tanıklar – Milli Mücadele” adında bir belgesel çalışması yapmıştım. 13 bölümlük bu belgesel, İstiklal Savaşı’nı bizzat gören, tanık olan insanların anlatımlarına dayanarak oluşturulmuştu ve Türkiye’de bu konuda yapılan ilk yerel ve sözlü tarih çalışmasıydı.

ÇOK AZ ÇALIŞMA VAR

Kafkas İslam Ordusu askerlerinin hayatlarını da bu yöntemle kayda almaya ve belgeselleştirmeye karar verdim.

Kaynak araştırırken neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız? Kimler yol gösterdi, yardımcı oldu?

Çalışmalara başladığımız dönemde, konuyla ilgili eserlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Ancak, Kafkas İslam Ordusu ile ilgili Azerbaycan’da önemli bir duyarlılık ve bilgi birikimi vardı. Türkiye’de ise durum acıklı bir manzara gösteriyordu. Belki uzmanlarının dışında kamuoyu bu konudan gerçekten tamamen habersizdi.

Nihayetinde 3 yıl kadar süren çalışmalar sonunca 30 civarında Kafkas İslam Askeri’nin yakınlarına ulaşmak ve hikâyelerini kaydetmeye muvaffak olduk. Anlatılanlar çok önemliydi ve tarihin karanlık sayfalarına ışık tutacak bilgiler ihtiva ediyordu. Bu sebeple, kitaplaştırarak kalıcı bir hâle getirilmesi çok önemliydi. Zira Kafkas İslam Ordusu’nun hikâyesi başlı başına çok önemli ve tarihî bir olay. Tıpkı Kut’ül Amare gibi tarihimizin unutulmuş sahifelerinden. Lakin, Azerbaycan’ın siyasi ve uluslararası varlığını temin ve Azerbaycan Devleti’nin kuruluşunu sağlaması bakımından, Birinci Dünya Savaşı’nın bugüne kadar etkilerini sürdürmüş en önemli zaferlerinden biri. Dolayısıyla sadece bu yönüyle de okuyucunun ilgisini çekecek bir konu.

Aslında, bu kitapta anlatılan insanların hayatlarının sinemalaştırılması da çok önemli. İyi bir senaryo ile burada anlatılan tanıklıklardan yola çıkılıp sinema filmi ve hatta dizi filmler yapılabileceğine inanıyorum.(Kaynak