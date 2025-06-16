KÜLTÜR VE SANAT:
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Babalar Günü, muhteşem bir konserle taçlandı

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim alan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerden oluşan koro, Babalar Günü’nde sahneye çıktı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, izleyicilerden tam not aldı.

Babalar Günü, muhteşem bir konserle taçlandı

16 Haziran 2025 Pazartesi 11:16

 Düzenlediği etkinliklerle Çayırova’ya kültür-sanat kimliği kazandıran Çayırova Belediyesi, dün özel bir konserle ilçe sakinlerini bir araya getirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde enstrüman eğitimi alan öğrenciler, veliler ile öğretmenlerden oluşan koro, Babalar Günü’nde izleyenlere müzik şöleni yaşattı. Gitar, piyano, keman ve bağlama seslerinin kulakların pasını sildiği konseri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü, meclis üyeleri ve çok sayıda Çayırovalı takip etti. Konser öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;  

 

“BABALARIMIZ BİZİM ARKAMIZDA BİRER DAĞDIR”

“Babalar Günü vesilesiyle güzel bir konser izleyeceğiz. Bu vesile ile bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Babalarımız bizim arkamızda birer dağdır. Bizim için anneler ve babalar günü tek bir gün değil. Biz Müslümanlar için her gün anneler günü, her gün babalar günü. Ben bu konserde emeği geçen kıymetli hocalarımıza, kursiyerlerimize ve ekibimize çok teşekkür ediyorum.”

 

PİYANO, KEMAN, GİTAR VE BAĞLAMA RESİTALİ

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının akabinde, sahneye çıkan Çayırovalı kursiyerler, veliler ve öğretmenler hünerlerini sergiledi. İlk olarak Babalar Günü’ne özel şarkılarla başlayan konserde, daha sonrasında bilgi evlerinin gitar kurslarında eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi, keman ve piyano kursu öğrencilerinin de sahneye çıkmasının ardından, bağlama kursiyerlerinden oluşan ekip, kulakların pasını sildi. Konser izleyenlerden büyük alkış alırken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

 

“GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Babalar Günü’nü muhteşem bir konserle taçlandırdık. Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim alan öğrencilerimiz ve velilerimizin birlikte seslendirdiği eşsiz eserlerle unutulmaz bir akşam yaşadık. Sanatın birleştirici gücüyle, sevgi ve emeğin sahnedeki büyüleyici yansımasına hep birlikte tanık olduk. Kültüre ve sanata verdiğimiz değerin bu güzel meyveleri bizleri gururlandırdı. Bu özel gecede emeği geçen tüm öğrencilerimize velilerimize ve eğitmenlerimize gönülden teşekkürler” dedi.

(Erkan ERENLER)

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