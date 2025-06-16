Babalar Günü’nde gözler doldu, kalpler bir oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Babalar Günü’nde Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkılarını senfonik ortamda seslendirdi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen konser, muhteşem bir atmosferde geçti, herkesi mest etti.

BABALAR GÜNÜ’NDE UNUTULMAZ KONSER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, 15 Haziran Babalar Günü’nde yıllarca unutulmayacak bir konsere imza attı. “En Baba Şarkılar” adıyla düzenlenen konser, 15 Haziran Pazar akşamı saat 20.30’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Son dönemde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapan Milli İrade Meydanı, Babalar Günü konseriyle bir kez daha dolup taştı.

“SANDALYENİ KAP GEL” ÇAĞRISINA YOĞUN İLGİ

“Sandalyeni kap gel” çağrısıyla düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle babalar, çocuklarının ellerinden tutarak konsere katıldı. Baba unvanını hak eden iki dev isim Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un en sevilen şarkıları, senfonik ortamda yorumlandı. Konserde Oda Orkestrası çalarken, Kocaeliler “En Baba Şarkılar”ı hep bir ağızdan söyledi.

ENGİN ŞEF YÖNETİMİNDEKİ ODA ORKESTRASI

Milli İrade Meydanı’ndaki özel sahnede gerçekleştirilen konserde, 25 kişilik Oda Orkestrası’nı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı çello eğitmenlerinden Şef Engin Şen yönetti. Konserin müzik yönetmenliğini ise Alkın Toy üstlendi. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da izledi.

ENGİN ŞEN’DEN ANLAMLI ÇAĞRI

Türkiye’nin baba unvanı verdiği Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un çok sevilen şarkılarını senfonik bir yapıda seslendireceklerini belirten Şef Engin Şen, “Bu güzel konserde biz çalalım, siz söyleyin. Sizlerin varlığıyla şarkılar daha da güzel olacak” dedi. Engin Şen, konser boyunca Oda Orkestrası’na büyük destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür ederek, kendisinin Babalar Günü’nü kutladı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK MEYDAN

Konser öncesindeki “Sandalyeni Kap Gel” çağrısı büyük ilgi gördü. Kocaeliler, kendi kamp sandalyeleriyle alana gelerek konseri keyifle izleme imkanı buldu. Birlik ve beraberliğin simgesi olan Milli İrade Meydanı, anlamlı günde düzenlenen konserle Türkiye’ye örnek oldu. Çok sayıda Kocaelili baba, aileleriyle birlikte alana geldi. Oda Orkestrası senfonik ortamda şarkıları seslendirirken, Kocaelililer de şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Vatandaşlar, yıllarca unutamayacakları bu etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

UNUTULMAZ FERDİ VE MÜSLÜM BABA ŞARKILARI

Konser, Ferdi Tayfur’un “Sabahçı Kahvesi” adlı eseriyle başladı. Ardından sırasıyla Müslüm Gürses’in “İtirazım Var” ve Ferdi Tayfur’un “Sevdalılar Beni Anlar” şarkıları sahnede yer aldı. Dinleyiciler, Ferdi Tayfur’un “Ben de Özledim”, “Merat Etme Sen”, “Emmoğlu”, “Huzurum Kalmadı” ve “İçim Yanar” parçalarıyla coşarken; Müslüm Gürses’in “Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne”, “Nilüfer”, “Yüreğimden Vurdun Beni”, “Hangimiz Sevmedik” ve “Seni Yazdım Kalbime” eserleri de büyük beğeni topladı. Konser boyunca hem orkestranın başarılı performansı hem de dinleyicilerin coşkulu katılımı, unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

ÇİKO İSİMLİ MİNİBÜSE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, En Baba Konser’in tanıtımı kapsamında sosyal medya hesaplarından yapay zeka içerikli çeşitli videolar paylaştı. Bu paylaşımlarda kullanılan 1995 model Magirus marka “Çiko” adlı minibüs, konser akşamı alana getirilerek vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Çiko ile öz çekim yapmak için adeta yarıştı. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği araç, Babalar Günü’nün unutulmazları arasında yerini aldı.

YOĞUN İSTEK KARŞILIKSIZ KALMADI

Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz sahneye çıkarak tüm müzisyenler adına Oda Orkestrası Şefi Engin Şen’e teşekkür çiçeği sundu. Yavuz, konsere katılan tüm Kocaelililere teşekkür ederek, tüm babaların Babalar Günü’nü de kutladı. Konukların yoğun isteği üzerine Oda Orkestrası, “İçim Yanar” ve “Seni Yazdım” eserlerini tekrar seslendirdi.



(Erkan ERENLER)