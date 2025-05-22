Bahar coşkusu festivalle yaşanacak

Kocaeli, baharın gelişiyle birlikte kültür ve sanat dolu bir festivale ev sahipliği yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği iş birliğinde düzenlenen “Kocaeli Antika ve El Sanatları Bahar Festivali”, 23-24-25 Mayıs tarihlerinde Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek.

ELEMEĞİ GÖZNURU ESERLER SERGİLENECEK

Üç gün boyunca sürecek festivalde, antika ve el sanatı meraklıları için birbirinden özel stantlar kurulacak. Saat 14.00 ile 22.00 arasında ziyaret edilebilecek stantlarda, geçmişin izlerini taşıyan antika eserler ve el emeği göz nuru ürünler sergilenecek.

HER YAŞA HİTAP EDECEK

Festivalde ayrıca her yaşa hitap eden birbirinden renkli etkinlikler de yer alacak. Her gün çocuk tiyatrosu, sihirbaz gösterisi, semazen gösterisi, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunları, açık hava Yeşilçam sinema gösterimi ve çeşitli çocuk aktiviteleriyle festival adeta bir şenlik havasında geçecek.

FESTİVAL PROGRAMI

23 MAYIS CUMA

19:30 Hacivat-Karagöz Gösterisi

20:30 Çocuk Tiyatrosu

24 MAYIS CUMARTESİ

19:30 Sihirbaz Gösterisi

20:30 Çocuk Tiyatrosu

25 MAYIS PAZAR

19:30 Hacivat-Karagöz Gösterisi

20:30 Çocuk Tiyatrosu



(Ömer İLGEÇ)