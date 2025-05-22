Bahar coşkusu festivalle yaşanacak

Üç gün boyunca sürecek festivalde, antika ve el sanatı meraklıları için birbirinden özel stantlar kurulacak. Saat 14.00 ile 22.00 arasında ziyaret edilebilecek stantlarda, geçmişin izlerini taşıyan antika eserler ve el emeği göz nuru ürünler sergilenecek.
HER YAŞA HİTAP EDECEK
Festivalde ayrıca her yaşa hitap eden birbirinden renkli etkinlikler de yer alacak. Her gün çocuk tiyatrosu, sihirbaz gösterisi, semazen gösterisi, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunları, açık hava Yeşilçam sinema gösterimi ve çeşitli çocuk aktiviteleriyle festival adeta bir şenlik havasında geçecek.
FESTİVAL PROGRAMI
23 MAYIS CUMA
19:30 Hacivat-Karagöz Gösterisi
20:30 Çocuk Tiyatrosu
24 MAYIS CUMARTESİ
19:30 Sihirbaz Gösterisi
20:30 Çocuk Tiyatrosu
25 MAYIS PAZAR
19:30 Hacivat-Karagöz Gösterisi
20:30 Çocuk Tiyatrosu
(Ömer İLGEÇ)