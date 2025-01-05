Barış Manço'nun anısına ses yarışması: Genç yetenekler göz doldurdu

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci ve söz yazarı Barış Manço, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen ses yarışmasında anıldı. Yarışmada hem performansları hem de kostümleriyle göz doldurarak dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerin severek sahne aldığı yarışmada "en iyisi ses kategorisinde" birinci Kuzey Aykaç, ikinci Hasan Deniz, üçüncü Sümeyye Ecrin Kuzu oldu. "En iyi kostüm" kategorisinde" Hasan Koray Kaya birinciliğe, Zümra Alya Uzun ikinciliğe, Ezel Ervanur Kalkan üçüncülüğe layık görüldü. "En iyi performans" kategorisinde ise Eslem Erdem birinci, Hasret Dağgül ikinci, Hira Su Işık üçüncü oldu.

Yarışmanın ödül töreni de Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Törene Başiskele İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Başkan Yardımcısı Akif Başkan ve Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan katıldı. Protokol üyeleri, yarışmaya katılan gençlerin performanslarını takdir ederek, etkinliğin Barış Manço'nun kültürel mirasını yaşatmadaki önemine vurgu yaptı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Birincilik ödülüne layık görülen öğrencilere kategorilerine göre dijital katlanabilir piyano, gitar, ukulele ve kalimba gibi enstrümanlar hediye edildi. Ayrıca tüm katılımcı öğrencilere Barış Manço’nun anısına özel plaklar hediye edilerek, yarışmanın anlam ve değeri pekiştirildi. Organizasyonda emeği geçen öğretmenlere de katılım belgeleri takdim edildi.

Fullaksesuar sahneyi salladı

Törenin ardından sahne alan Fullaksesuar grubu, Barış Manço'nun en sevilen eserlerini aslına sadık kalarak ve plak soundunda seslendirdi. Grubun nostaljik yorumu, dinleyicileri geçmişe götürürken, Barış Manço’nun müziğine duyulan özlemi yeniden hissettirdi. Tüm salon, hep bir ağızdan "Gül Pembe", "Domates, Biber, Patlıcan" gibi unutulmaz şarkılara eşlik etti.

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, merhum sanatçı Barış Manço'nun unutulmaz eserleriyle genç yetenekleri buluşturan "Her Zamanın Barış Abisi" isimli ses yarışması düzenlendi. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim 20 öğrenci, Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinlikte sahne alan öğrenciler "en iyi vokal, en iyi kostüm ve en iyi sahne performansı" kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Lale Manço Ahıskalı da yarışmanın onur konuğu ve jüri üyesi oldu.İHA