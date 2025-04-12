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Barış Manço’nun şarkıları Kocaeli’de yankılandı

Büyükşehir, Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço’nun en sevilen şarkılarını Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde müzik severlerle buluşturdu.

Barış Manço'nun şarkıları Kocaeli'de yankılandı

12 Nisan 2025 Cumartesi 10:32

 Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’yu vefatının 26. yılında unutmadı. KO-MEK müzik branşı eğitmenlerinin sahne aldığı gecede usta sanatçının sevilen eserleri hep bir ağızdan okundu. 

 

BARIŞ MANÇO SAYGIYLA ANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şarkı ve sözleri ile Türk halkının gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço’yu vefatının 26. yılında anmak için özel bir konser programı düzenledi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve büyük ilgi gören konserde Barış Manço, kendi şarkılarıyla anıldı.

 

22 ESERİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

KO-MEK müzik branşı eğitmenlerinin sahne aldığı ve solistliğini Refik Uğur Tan’ın üstlendiği gecede usta sanatçının sevilen eserleri hep bir ağızdan okundu. Barış Manço’nun dillere pelesenk olmuş 22 eserinin seslendirildiği gecede, müzik branşı eğitmenleri performansları ile göz doldurdu. Keyif dolu anların yaşandığı gece sonunda izleyiciler, KO-MEK eğitmenlerini ayakta alkışlayarak onları onurlandırdı.

 

GECENİN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARTTI

Gece boyunca usta sanatçının sevilen şarkıları eşliğinde eğlenen çocuklar hareketli şarkılara eşlik ederek konserin tadını çıkarttı. Gece sonunda sahneye çıkan çocuklar usta sanatçının “Bu Gün Bayram” şarkısına sahnede hep birlikte söyleyerek geceyi unutulmaz anlılarla tamamladı. Gece sonunda Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, konserde emeği geçen müzik eğitmenlerini tebrik ederek çiçek takdim etti.

(Ömer İLGEÇ)

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