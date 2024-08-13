Başarılı öğrencilere tatil jesti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, LGS ve YKS'de üstün başarı gösteren öğrenciler ve aileleri için Kandıra'daki gençlik ve spor kamplarında ücretsiz tatil imkanı sundu. Öğrenciler, bu özel tatilde hem denizin hem de doğanın keyfini çıkararak zorlu bir yılın yorgunluğunu attı.





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'da bulunan gençlik ve spor kamplarındaki bungalovları LGS ve YKS'de başarı elde eden öğrencilerle ailelerine tahsis etti. Başarılı gençlerle aileleri bu dönemlerde Kerpe ve Kumcağız Kamplarında muhteşem vakit geçirecek ve Kandıra'nın mavi bayraklı sularında yüzmenin keyfini çıkaracak. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kamplarda misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutulurken sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri alandaki restoran tarafından ikram ediliyor.

"Bu kamp benim için müthiş bir deneyim oldu"

Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı’na ailesiyle birlikte İzmit’ten geldiğini belirten Kenan Mirzaoğlu, "Eşit ağırlıkta 47’nci oldum. Sınav yılım çok zor ve yorucuydu. Ancak mükemmel deneyim ve tecrübelerle geçirdiğim bir yıl oldu. Sonuçlar açıklanmadı ama Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’ni tercih ettim. Bu kamp benim için müthiş bir deneyim oldu. Yemyeşil, kuş sesleri var, önünde deniz ve bir tarafı ormana bakıyor. Sahile ulaşım çok kolay. Sabah arkadaşımla sahile inip gün doğumunu izledik, sonra baktık su çok güzel denize girdik. Kocaeli'den ayrılmadan önce burayı deneyimleyebildiğim için Tahir Başkanıma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

"Kamp alanını çok beğendim"

Kampa ailesiyle birlikte Çayırova'dan gelen Zeynep Karakaş, "YKS eşit ağırlıkta 14’üncü oldum. Bu süreçte zorlandığım anlar oldu fakat başarıyla sonuçlandığı için emeklerimin karşılığını aldım. Sabancı Üniversitesi'ni tercih ettim, mühendis olmak istiyorum. Kamp alanını çok beğendim, sahile yakın olması büyük avantaj, ailemle tatil eğlenceli geçiyor. Bu uygulama çok güzel, yorucu geçen bir yıldan sonra ailemle güzel bir tatil iyi geldi, motivasyonumu artırdı" ifadelerini kullandı.

Zeynep’in babası Coşkun Karakaş ise "Kampın yeri ve konumu çok güzel. Tahir Başkanımıza bizleri düşünüp böyle bir güzellik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

"Sınav süreci son derece zor ve yıpratıcı geçti"

Ailesiyle birlikte tatil yapmak için Derince'den gelen Enes Erin ise "2024 YKS sayısalda 229’uncu oldum. Sınav süreci son derece zor ve yıpratıcı geçti. Sonunda da güzel bir başarı elde ederek emeklerimin karşılığını aldım ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni tercih ettim. Zorlu bir yılın ardından derece yapan diğer arkadaşlarımızla birlikte böyle bir tatil çok güzel oldu. Kampta her şey ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş, istediğimiz zaman denize girebiliyoruz. Kuş cıvıltıları içinde, denize sıfır bir ortamda tatil yapmak çok güzel. Bize bu imkanı sağladıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İHA