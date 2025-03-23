Başiskele'de çocuklar kahkahaya boğuldu

Başiskele'de çocuklar, kendileri için düzenlenen Karagöz ve Hacivat, Nasreddin Hoca, geleneksel orta oyunları ve illüzyon gösterileri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri vatandaşlar ile buluşturmaya devam eden Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği çocuklara yönelik programlarla Ramazan sevincini yaşatıyor. Aileleriyle birlikte salonu dolduran çocuklar, Hüseyin Goncagül ve ekibinin hazırlamış olduğu sahne gösterisini büyük ilgiyle izledi. Karagöz ve Hacivat, Nasreddin Hoca, geleneksel orta oyunları, illüzyon gösterileri, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunları izleyen çocuklar unutulmaz keyifli vakit geçirdi.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenen Keloğlan Masalları Müzikali de büyük beğeni topladı. Hareketli şarkılar, heyecan verici konusu ve göz alıcı dekoruyla büyük ilgi uyandıran müzikal çocuklara keyifli anlar yaşattı. Ramazan sevincinin doyasıya yaşandığı Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde her iki etkinlik öncesi çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Çocuklara ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikram edildi.

İHA