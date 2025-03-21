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Başiskele'de kutsal emanetler sergisi ziyarete açıldı

Başiskele'de Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde kutsal emanetler sergisi ziyarete açıldı.

Başiskele'de kutsal emanetler sergisi ziyarete açıldı

21 Mart 2025 Cuma 11:05

 Başiskele Belediyesi, Hadim-ul Harameyn Kutsal Emanetler Sergisi'ni Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde ziyarete açtı. Ramazan ayı sonuna kadar, 29 Mart Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak sergiyi Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ziyaret etti. Sergi rehberi eşliğinde kutsal emanetleri inceleyen Başkan Özlü, ziyaret sonrası yaptığı açıklamayla sergiye tüm vatandaşları davet etti.  
 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) sakal-ı şerifi, ayak izi, kılıcı, Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği Kur’an-ı Kerim, Kabe toprağı, Kabe anahtarı ve kesesi, Ravza-i Mutahhara Halısı, Mescid-i Nebevi çinileri, Hz. Hüseyin’e ait hırka, Fahrettin Paşa’nın Kabe savunmasındaki hatıralarından oluşan kutsal emanetler, 20-29 Mart tarihlerinde saat 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 


İHA
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