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KÜLTÜR VE SANAT:
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Başiskele'de tarih konuşuldu

Başiskele'de ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini konu alan panel düzenlendi.

Başiskele'de tarih konuşuldu

25 Kasım 2024 Pazartesi 11:21

 Panel, Başiskele Belediyesi koordinasyonunda ve Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin akademik desteğiyle yapıldı. 
 Başkan Yasin Özlü konuşmasında, doğa turizminin en önemli duraklarından olan Başiskele'yi tarihi ve kültürel turizmin yeni destinasyonu haline getireceklerini söyledi. 
   
 "Çok önemli 12 tarihi rota ve duraklar oluşturduk" 
 Başiskele'nin Kocaeli'de yerleşim tarihi açısından en eski yerleşim yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Özlü, "Bu topraklarda yaşayan her medeniyetin bize miras olarak bıraktığı tarihi ve kültürel zenginlikleri gelecek nesillere aktarmak ve anlatmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Başiskele toprakları coğrafi açıdan Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası olması hasebiyle birçok medeniyetin kurulmasına şahitlik etmiştir. O yüzden tarihi bir zenginliğe sahiptir. Bu noktada ilçemizdeki tarihi mirasımızı gün yüzüne çıkarmak için Tarih Yolu Projesi'ni de hayata geçirdik. Başiskele'mizde doğa turizminin yanına tarih ve kültür turizmini de ekleyecek bir projeyi yürütüyoruz. Bu proje kapsamında çok önemli 12 tarihi rota ve duraklar oluşturduk. Birçoğunu yeniden gün yüzüne çıkardık ve vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Diğerleri için de çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişten günümüze ulaşan bu mirasları gelecek neslimize aktaracak ve onlara emanet edeceğiz" dedi. 
 Açılış konuşmalarının ardından panelin ilk oturumu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, Osmanlı arşiv belgelerinde Başiskele’de (Bahçecik-Yuvacık-Kullar-Döngel-Yeniköy) sosyal hayatı anlattı. Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Özlem Aydın ise Başiskele’de ata yadigârı bir yapı örneği olan "Serander/Nayla" konusunu ele aldı. Tarihçi-Yazar Koray Şerbetçi de tarihten örneklerle Türklerin sosyal kodlarını anlattı.  
 Panelin ikinci oturumu, Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı’nın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. "Kocaeli Tarihinde Başiskele’nin Önemi" konusunun ele alındığı bu oturumda, Tarihçi-Yazar Dr. Süleyman Pekin, tarihin izinden giderek katılımcıları geçmişe sürükledi. Araştırmacı-Yazar Ahmet Nezih Galitekin ise Osmanlı döneminde Başiskele’deki vakıflar hakkında önemli bilgiler verdi ve Osmanlı arşivlerinde Başiskele ile ilgili bulduğu bazı belgeleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı. 
 Panelin hazırlanmasında büyük emeği olan Tarihçi-Yazar Volkan Şenel, Başiskele Belediyesi'nin "Tarih Yolu Projesi" hakkında detaylı bilgiler vererek, bu projenin geleceğe yönelik önemli bir tarih-kültür-turizm projeksiyonu olduğunu vurguladı. 


İHA
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