Başiskelelilerin tiyatro keyfi

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan etkinlikler çerçevesinde yetişkinlere ve çocuklara özel birçok tiyatro oyunları, müzikaller, söyleşiler, atölyeler ve daha birçok etkinlik Başiskeleli sanatseverlerle buluşuyor. Her yaştan ve kesimden herkese hitap eden “Başiskele Kültür-Sanat” etkinlikleriyle 7'den 77'ye tüm vatandaşlar, Aralık ayını da dolu dolu geçiriyor. Tiyatroseverler, 6 Aralık Cuma günü ve 7 Aralık Cumartesi günü Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenen “Aradığın Seni Arayandır” adlı yetişkin tiyatro oyununu ve 6 Aralık Cuma günü Yeniköy Âlâ Mekan'da sahnelenen Ben Akif adlı yetişkin tiyatrosunu keyifle izlediler.

Biletli tiyatro oyunlarını izlemek isteyen tiyatroseverler, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın resmi web sitesi üzerinden https://tiyatrobilet.kocaeli.bel.tr/uyetakvim linkine tıklayarak bilet satın alabilecek. Rezervasyonlu gösteriler için ise vatandaşların Başiskele Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

İHA