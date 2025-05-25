Belediye Konservatuarı’nda yılsonu sergi heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın yılsonu sergileri başlıyor. Konservatuvar öğrencilerinin bir yıllık eğitimlerini gözler önüne serecek sergilerinin ilki 26 Mayıs Pazartesi günü (yarın) 14.30’da Gebze’de açılacak. Konservatuvar binasında açılışı yapılacak olan sergide; resim, çocuk resim ve ebru branşlarında eğitim alan öğrencilerin eserleri yer alacak.

GELENEKSEL VE GÜZEL SANATLAR SERGİSİ 27 MAYIS’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2024-2025 eğitim-öğretim dönemini tamamlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarda; mezuniyet törenleri, yılsonu gösteri ve sergileri gerçekleştirilecek. Etkinliklerde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencileri, aldıkları eğitimi gözler önüne serecek.

Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin Yıl Sonu Sergisi ise 27 Mayıs Salı günü açılacak. Seka Sanat İhtisas Merkezi’ndeki açılış saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Bölümünün; resim, çocuk resim ve seramik ile Geleneksel Sanatların; çini, minyatür, ebru, tezhip, hat, çocuk ebru ve kat’ı branşlarındaki eserler yer alacak. Her iki sergi 15 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacak.



(Erkan ERENLER)