BELGESEL TADINDA ÇANAKKALE YENİCE KALKIMDA CANLI YAYIN

ÇANAKKALE YENİCE TARİHİ KALKIM BELDESİN DE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA ÇANAKKALE SAVAŞLARI GAZİSİ BİLGİ VERİYOR

ÇANAKKALE YENİCE TARİHİ KALKIM BELDESİ PAZARINDA www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA PAZAR ESNAFI İSMAİL ŞEN CANLI YAYINDA BİLGİ VERİYOR

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ÇANAKKALE YENİCE KALKIM BELDESİ TARİHİ

Anadolu’nun en eski uygarlığına sahip olan bu yörenin tarihi yaklaşık olarak M.Ö 3000 yıllarına rastlamaktadır. Uzun süre Truva uygarlığına bağlı olarak kalmış, Kaz Dağının eteklerine kurulmuştur. Truva savaşının önemli kişilerinden Truva Kralı Pran’ın oğlu “Paris” sürülerini bu yörede otlatmıştır. Yöre daha sonra Perslerin Büyük İskender devrinde Bergama Krallığına bağlı kalmıştır. Büyük İskender’in Granikos Muharebesinden sonra 334 Haziran ayı içinde yaptırdığı Agonya Kapısı olarak bilinen Kayatepe Köprüsü halen tarihe meydan okuyarak dimdik ayaktadır.

Agonya adı günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğrayarak gelmiş olup, tarihi Lidyalılaradayanmaktadır.(Hellen dilinde Agonia sözcüğü ile çoraklık veya kısırlık tanımlanmıştır. Bununla beraber Agonya Anadolu kökenli bir isim olup, Hellen diline uydurulmuş olabileceği de düşünülür) Lidya Kralının kardeşi Adramit bugünkü Edremit kentini kurmuş, Kalkım yöresinide (Agonya) kendisine bağlamıştır. Aynı zamanda burasını önemli bir demir işleme merkezi haline getirmiştir.

Lidyalılar zamanında işlenen demir curufların bulunduğu yerde, bugün Kalkımın büyük mahallerinden biri olan yeni mahalle kurulmuştur.

Kalkım kasabasının, Türklerin eline geçmesi(1071) Malazgirt Savaşı’ndansonra, Anadoluya gelen Oğuz boylarından Bozoklara mensup Bayat, Avşar boylarının, oba olarak bilinen yerlere yerleşmesiyle, yaklaşık 1301 yılında Karasi Beyi tarafından türk topraklarına katılmıştır.Karasi Beyliği tarihe karıştıktan sonra, Osmanlılara bağlanmış ve önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.Osmanlı zamanında burada çevre mahkemelerine bakan kadı vekilleri (Naipler) oturduğundan “NAİPLİ” adını almıştır.

93 Harbi olarak bilinen1877-1878 Osmanlı – Rus Harbinden sonra balkanlardan ve doğudan göç etmek zorunda kalmış Türk vatandaşlarımız bu bölgede ikamet ettirilmiştir.

1. Dünya Harbi yıllarında önemli bir kavşak noktasında bulunmasından dolayı Fransızlar, Yunanlılar ve İngilizler tarafından işgal edilmiş, Çanakkale – Balıkesir ve Anadolu’nun irtibatını kesmek için Kalkım’da karakol merkezleri kurulmuştur.

Atatürk 1934 yılında İran Şahı ile yaptığı gezi sırasında Kayatepe denilen yerde Kalkımlılar tarafından karşılanırken,giydikleri üç etek ve diz altından bağlanan mahalli kıyafetler Atatürk’ün dikkatini çekmiş, yörenin kalkınması için yetkililere emir vermiştir. Kakım 1978 yıında nahiye olmuş,11-12-1977 seçimleriyle fiilen belediye hizmetleri başlamıştır.

ULAŞIM

Yenice ilçe merkezine ulaşım 40 dakika, Çanakkale il merkezine ise 2,5 saat sürmektedir, dağlık bir yapıya sahip etrafı Kaz dağları ile çevrili bir coğrafya üzerinde kurulu bulunan beldemizde özellikle kış aylarında Edremit ve Yenice ilçeleri ile kar yağışından dolayı bağlantı kesilmekte köylere ise ulaşım çok zor şartlar altında sağlanabilmektedir. Kalkım Beldemiz İlçe merkezine 40 km, Çanakkale İl Merkezine 120 km mesafededir. Beldemiz sınırların geniş olması ve köy yerleşimlerinin Kaz dağlarının eteklerinde dağınık bir biçimde bulunması Belediyemiz imkanları zorlamaktadır..

İlçeye köy uzaklıklarının 75km’ye kadar çıkması vatandaşların işlerinde ve öğrencilerin okullarına ulaşımında zorluklar yaşanmasına neden olmakta, kış aylarında İlçeye bağlantı yollarının kapanması çocukların okula gidememelerine sebebiyet vermektedir. Ayrıca, bölgemizde iki belediyenin kapanmasıyla 45 köy beldemizi merkez olarak kullanmakta, ihtiyaçlarını beldemizden sağlamaktadır.

EKONOMİ

Belde ekonomisinin çoğunluğu tarıma dayalıdır. Yöre topraklarının oldukça verimli olması ve sulama ihtiyacının Olukpınar Göletinden kapalı sistem ile karşılanması yöre halkına birçok ürünü yetiştirebilme fırsatı tanımıştır. Türkiye çapında üne sahip Kalkım Çileği ve kapya biber, tarımla uğrasan halkın önemli geçim kaynağı olmuştur. Çilek ve biberin dışında buğday, ceviz, patlıcan, mısır, domates, meyve bağları ve pirinç üretimi de yapılmaktadır. Yöre halkının bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı ve arıcılık yapmaktadır. Bölgemizde 2 adet kurşun maden ocağı bulunup ocakların maden işleme fabrikaları da bulunmaktadır.

Beldemizde bulunan, Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü, 36.397 hektarı ormanlık alan, 6.144 hektar açıklık alan olmak üzere toplam 42.541 Hektar sorumluluk alanına sahiptir. Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan 9 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.

KURUM ve KURULUŞLAR

Beldemizde 600 öğrenci kapasiteli İlköğretim ve Ortaöğretim okulu, 250 öğrenci kapasiteli Çok Programlı Anadolu Liseleri, Kalkım Belediyesi Kur’an Kursu ve Anaokulu, Merkez ve Tepe olmak üzere 2 adet Cami, Jandarma Karakol Komutanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, , Avcılık ve Atıcılık Derneği, PTT, Ziraat Odası, Öğrenci Yurdu, Taşıyıcılar Kooperatifi, 2 tane büyük sanayi alanı, 3 adet düğün salonu, 2 adet kırtasiye, 5 adet inşaat ve yapı malzemeleri, 4 tane beyaz eşya dükkanı, 6 tane yerel market, 6 tane bayan kuaför, 10 tane erkek kuaför, 3 fotoğraf stüdyosu, 4 tane emlak bürosu, 10 civar bakkal, iki tane çay bahçesi, 12 adet kıraathane, 8 tane lokanta ve 10 tane galeri bulunmaktadır.

Beldemizde gençlerimizin spor faaliyetlerini yapması için 2 adet halısaha, basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır.Beldemizde Pazar günleri bölgeyi kapsayan büyük bir pazar kurulmakta, ayrıca A-101 market faaliyetlerini sürdürmekte ve BİM market açılış çalışması yapmaktadır.

TURİZM

Yöremiz Sağlık Turizmi açısında belli bir öneme sahip olup, kaplıca alanları yer almaktadır, dünyada Alpler’ le eşdeğer kabul edilen oksijene sahip olan bölgemiz birçok hastaya şifa olmaktadır.Beldemizde 3 adet otel olup, kazdağı ormanları içinde turizm bakanlığı tarafından özel belge ile sınıflandırılan İliada Hotel bulunmaktadır. Otellerimizde Kazdağı turları, trap atıcılık, trekking, toplantı, seminer, lansman, bayilik vb. organizasyonlar, dağ turizmi, kamp, off-road, trekking, balıkçılık, bisiklet yürüyüşü, doğa gezileri gibi çeşitli faaliyetler bölgemizde yapılmaktadır, Homeros‘un bin pınarlı İdasının doğasında unutamayacağınız anlar yaşayabilirsiniz.(Kaynak Kalkım belediyesi)

Kalkım Çileği Hakkında Bilgi

Çanakkale savaşları gazisi Havanlı Seyit onbaşının silah arkadaşı Kalkım bağlı köyünden merhum Mehmet özkavaklı nın torunu Ramazan (Mehmet ) özkavaklı canlı yayında dedesi ile ilgili bilgi veriyor