BELGESEL TADINDA KOCAELİ GEBZE ESKİHİSAR KALESİNDEN CANLI GABER

İHLAS HABER AJANSININ DAHA ÖNCE ESKİHİSAR KALESİ İLE İLGİLİ YAYINLADIĞI HABER

İKTAV Başkanı Kahraman: “Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”

İKTAV Başkanı Kahraman: “Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”

Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı’nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi’nde bir grup tarihçi tarafından anıldı.

Kocaeli yarımadasının Türk-İslam toprakları haline gelmesine sebep olan Palekanon Zaferi’nin 695. Yıldönümü, savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi’nde tarihçilerin katılımıyla anıldı. İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nın Başkanı İsmail Kahraman’ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi’nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı’nın tarihi açısından son derece önemli dönüm noktası olduğuna, İstanbul’un fethi açısından da önemli olduğa dikkat çekti.

İKTAV Başkanı Kahraman yaptığı açıklamada, "11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar, Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada tarihe geçer. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi haline getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.

Tarihçi Resul Orman ise yaptığı açıklamada. "Halil İnancık’a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca’da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu.

Tarihçi-yazar Mehmet Asıf Işık ise “Yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.(Kaynak. İhlas Haber Ajansı)

PALEKANON ZAFERİ VE GEBZE'NİN FETHİNİN 695. YIL DÖNÜMÜ İLK KEZ KUTLANDI Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 13 Haziran 2024 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

GEBZENİN FETHİNİN 695. YILI DÖNÜMÜN DE ESKİHİSAR KALESİNDE ŞEHİTLER İÇİN FATİHA OKUNDU www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYINLARI İLE PALEKANON ZAFERİNİ İLK KEZ KUTLADIK

KALENİN İÇİNDEN CANLI YAYIN

İHLAS HABER AJANSININ HABERİ

İhlas Haber Ajansı Palekanon zaferini ve Gebze’nin fethinin 695. Yıl dönümü dolayısı İle Eskihisar kalesinde gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel tv program yönetmeni İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com başkanı ismail Kahraman'ın açıklamasına geniş yer verdiği haber:

İKTAV Başkanı Kahraman: “Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”

Kocaeli yarımadasının Türk İslam memleketi haline getiren Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı’nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi’nde sadece bir grup tarihçi tarafından anıldı.

Kocaeli yarımadasının Türk islam toprakları haline gelmesine neden olan Palekanon Zaferi 695. Yıldönümünde savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi’nde tarihçilerin katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Kısa adı İKTAV olan İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nın Başkanı İsmail Kahraman’ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi’nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı’nın Türk islam tarihi açısından son derece önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerken İstanbul’un fethi açısından da son derece önemli olduğu ifade etti.

İKTAV Başkanı Kahraman konuyla ilgili olarak “11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde ( Eskihisar Kalesi önünde) Gebze ile Darıca arasında mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar ve tarihe Palekanon Savaşı diye geçer ve Osmanlı Devleti burada dünya devleti olarak tarihe geçer. Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada Palekanon Savaşı sonrasında belli olur. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi’ne getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.

“ESKİHİSAR KALESİ TARİHİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KULLANILMALI”

Tarihçi Resul Orman ise “ Tarihçi Halil İnancık’a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca’da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu. Tarihçi yazar Mehmet Asıf Işık “yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

GEBZE NİN FETHİ VE PALEKANON ZAFERİ'NİN 695. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA HABERİNE ULUSAL VE BÖLGESEL BASIN GENİŞ YER VERDİ

695 SENE ÖNCE DÜN GEBZE

Dün (11 Haziran) Gebze'nin Orhan Gazi döneminde 1329 yılında yapılan Paleganon savaşıyla Bizans kuvvetleri mağlûb edilerek Osmanlı hakimiyetine girdiği günün 695. yıldönümüydü.

Gebze, Osmanlı Devletine başkentlik yapmış Bursa ve Edirne şehirleri ile Kocaeli (İzmit) Sancağı arasında kalan stratejik bir konumdaydı. Gebze'nin fethiyle Osmanlı İzmit Körfezi'ni denizden de kontrol etmeye başladı.

Buranın ele geçirilmesiyle İstanbul'un fethine bir adım daha yaklaşılmıştı. Zaferle sonuçlanan böylesi önemli ve anlamlı tarihi bir günde fethin ve Gebze'nin sembolü olan Eskihisar Kalesi yine metrûk, ilgili ve yetkililer ise gāliba işlerinin çokluğundan dolayı buraya yine ilgisizdi!

Dün bu tarihi mekânda Gebze'den değerli şahsiyetler Gazeteci-Belgeselci İsmail Kahraman, Tarihçi Resul Orman, Eğitimci Cengiz G. Ceylân'la beraberdik.

Eskihisar Kalesi'nin aslına uygun olarak restorasyonunun bir an önce tamamlanıp ziyarete açılmasını, bir vakit ŞİİR AKŞAMLARI İle başlatılan öncelikle kültür ve sanat olmak üzere, bu tārihi mekâna uygun faaliyetlerle canlandırılmasını bekliyoruz. (Kaynak: MEHMET ASIF IŞIK'IN KALEMİNDEN)